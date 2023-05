Todo queda listo para presenciar el clásico español entre Barcelona – Real Madrid en vivo que se realizará este viernes 19 de mayo desde las 20:00 horas en el Zalgiris Arena, Kaunas . El destino quiso que nuevamente ambos clubes se vuelvan a ver las caras en la etapa de semifinal del Final Four. Este será el segundo año consecutivo que se verán las caras, con el precedente de la victoria madridista el curso pasado (86-83). Consulte los horarios, canales TV, cómo y dónde ver el enfrentamiento en directo en todas sus plataformas.

Los blancos se impusieron en las tres últimas semifinales continentales ante los azulgranas. En Londres 2013 ganaron por 67-74, en Milán 2014 vencieron por un aplastante 62-100 y el año pasado en Belgrado se llevaron el triunfo por 83-86. El Barça venció en la edición de París en 1996 por 76-66. En ninguna de esas ocasiones el ganador consiguió después levantar la Euroliga.

El Barça terminó como segundo clasificado en la fase regular de la Euroliga y en cuartos de final barrió al Zalgiris Kaunas por un contundente 3-0. Como noticia negativa, Cory Higgins es baja para el resto de la temporada por una lesión lumbar.

El equipo de Chus Mateo terminó como tercero de la fase regular de la Euroliga y derrotó con una gran remontada al Partizán de Belgrado en los cuartos de final (3-2). El Real Madrid está en gran forma y afronta con especial motivación esta Final Four, donde no podrá contar con Gabriel Deck por lesión ni con Guerschon Yabusele por sanción.

¿A qué hora juegan Barcelona – Real Madrid en vivo por la Euroliga?

Para seguir el clásico español entre Barcelona – Real Madrid en vivo y en directo, te dejamos la lista de horarios por país. En España, este encuentro de las semifinales (Final Four) de la Turkish Airlines EuroLeague 2022/23 será este viernes 19 de mayo a las 20:00 horas en el Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania).

Desde España, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 20:00 horas

Desde México, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 13:00 horas

Desde Perú, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 14:00 horas

Desde Ecuador, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 14:00 horas

Desde Colombia, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 14:00 horas

Desde Chile, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 15:00 horas

Desde Paraguay, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 15:00 horas

Desde Bolivia, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 15:00 horas

Desde Venezuela, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 15:00 horas

Desde Argentina, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 16:00 horas

Desde Uruguay, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 16:00 horas

Desde Brasil, puedes ver el Barcelona – Real Madrid en vivo a las 16:00 horas

Canales TV para mirar, Barcelona – Madrid en vivo y online

DAZN emitirá el Barcelona vs Real Madrid en directo con la narración de dos de sus comunicadores habituales: Sergio Perela, Fran Guillén, Rafa Muntión, Mario Pesquera, Piti Hurtado, Marta Casas, Sergio Vegas, David Sánchez. Además, puedes seguir la cobertura en directo desde las 20:00 horas a través de la aplicación de DAZN y Movistar+.

Historial de partidos, Barcelona - Real Madrid

Real Madrid vs. Barcelona o Barcelona vs. Real Madrid como quieras mencionarlo, son los dos gigantes de España en todo sentido deportivo, y el baloncesto no es la excepción. Ambos clubes han dejado una huella importante a nivel internacional, y no hay escenario máximo para demostrarlo que la Euroliga. Por esa será por demás especial el enfrentamiento que tendrán este viernes 19 de mayo en Kaunas, por la semifinal de la Final Four 2023.

¿Qué ha pasado en esta temporada 2022-2023? Barcelona ganó el primer encuentro de la Fase Regular por 75-73 como local y el Real Madrid se hizo con el triunfo en su casa por 91-86 en la prórroga.

¿Y qué ha pasado en instancias de Final Four anteriores? Hay que viajar hasta 2022, 2014 y 2013 para encontrar antecedentes, siempre con triunfos del Real Madrid.

Fecha Local Visitante Resultado Instancia 26 de enero de 2023 Real Madrid Barcelona 91-86 Fase Regular 13 de octubre de 2022 Barcelona Real Madrid 75-73 Fase Regular 19 de mayo de 2022 Barcelona Real Madrid 83-86 Final Four (semifinal) (*) 11 de febrero de 2022 Real Madrid Barcelona 68-86 Fase Regular 10 de diciembre de 2021 Barcelona Real Madrid 93-80 Fase Regular 11 de marzo de 2021 Real Madrid Barcelona 76-81 Fase Regular 23 de octubre de 2020 Barcelona Real Madrid 79-72 Fase Regular 14 de noviembre de 2019 Real Madrid Barcelona 86-76 Fase Regular 1 de marzo de 2019 Barcelona Real Madrid 77-70 Fase Regular 13 de diciembre de 2018 Real Madrid Barcelona 92-65 Fase Regular

Las claves del Barcelona para ganar al Real Madrid en la Euroliga

Para el Barcelona, clave será sacar faltas a Tavares y poder sacarle de la zona con tiros de sus pívots, como suelen hacer Vesely y Sanli. Si el caboverdiano encuentro su sitio en la zona y además, consiguen encontrarle en ataque, el Real Madrid se muestra muy cómodo. Además, en ataque, necesitarán abrir el aro desde lejos y encontrar buenos tiros para Abrines y Kuric, con más importancia aún si cabe tras la lesión de Higgins que ha terminado con su temporada.

La carencia de un ala pívot puro más allá de Randolph por parte del Real Madrid, abre además una vía más para hacer daño de los blaugranas, el robote ofensivo, ya que Tavares no podrá sostener solo a un equipo que de habitual suele ser muy agresivo en esta situación de juego.

Las claves del Real Madrid para ganar al Real Madrid en la Euroliga

Para el Real Madrid, lo más primordial es saber cómo detener a las dos referencias blaugranas. Para parar a Laprovittola tiene algo más de refuerzos, con Williams Goss o Hanga, pero los dos principales emparejamientos de Mirotic, como son Deck y Yabusele, están fuera por lesión y sanción, respectivamente. En ataque, dependerá de la clarividencia del Chacho, cada vez más a tono, y de un Dzanan Musa que tiene la oportunidad de consagrarse del todo como uno de los mejores jugadores de Europa.

¿Qué jugadores del Barcelona - Madrid levantaron el título del Final Four?

El Barça y el Real Madrid pelearán hoy en la segunda eliminatoria el pase a la final del Final Four desde las 20:00 horas. Ambos equipos cuentan con jugadores que han levantado este título. Son diez en total, seis del Madrid y cuatro del Barça.

Sergio Llull (2 títulos, Real Madrid 2015 y 2018)

Rudy Fernández (2 títulos, Real Madrid 2015 y 2018)

Sergio Rodríguez (2 títulos, Real Madrid 2015 y CSKA 2019)

Anthony Randolph (1 título, Real Madrid 2018)

Fabien Causeur (1 título, Real Madrid 2018)

Walter Tavares (1 título, Real Madrid 2018)

Cory Higgins (2 títulos, CSKA 2016 y 2019)

Sertac Sanli (1 título, Efes 2021)

Jan Vesely (1 título, Fenerbahçe 2017)

Nikola Kalinic (1 título, Fenerbahçe 2017)