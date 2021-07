Con la frente en alto se mostró Lucca Mesinas a pesar de acabar apenado por no alcanzar las semifinales de surf en Tokio 2020. “Todavía hay un largo camino”, dijo el destacado sufista nacional tras no encontrar olas deseadas en los cuartos de final de la nueva disciplina olímpica.

“Las condiciones cambiaron bastante”, lamentó nuestro representante en diálogo con ATV al salir del mar, con algo de frustración por no poder superar al australiano Owen Wright.

“Cuando me metí pensé que las olas iban a estar frente a los jueces, pero no encontraba nada, todo se cerraba, hacia la izquierda donde estaba mi competidor parece que se abrieron un poco más las olas y cuando fui allá ya estaba tarde. Se me pasó el heat bastante rápido”, declaró.

“Estoy triste por no pasar para representar a Perú, que para mí es lo mejor que hay en este mundo, pero así son las cosas, así es el mar y hay que seguir”, agregó Mesinas, quien se disculpó por la derrota y prometió ir en busca de revancha.

“No sé si pude haber dado más. Perdón, siempre trato de representar lo mejor posible y si no pasa me siento muy triste, pero son campeonatos que me motivan para seguir mejorando. Todavía hay un largo camino”, afirmó.

Mesinas también se dirigió a quienes lo respaldaron de cara a su participación en los Juegos Olímpicos. “Quiero agradecer a toda la gente que estuvo mirando, mandándome las vibras, tengo un montón de mensajes que no he podido responder. Se siente todo el apoyo. Lamentablemente me voy del campeonato con este puesto, pero seguimos, tengo una carrera larga por delante”, sentenció.