Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO vía FOX Action: por el título de peso wélter de la AMB

Resistiéndose a la palabra "retiro", el filipino Manny Pacquiao cree que con 40 años mantiene la pegada y velocidad que lo llevaron a ganar ocho títulos del mundo, y con ello desafía a uno de los boxeadores más polémicos, el estadounidense Adrien Broner , este sábado (9:00 p.m. EN VIVO por FOX Action) en el MGM Grand de Las Vegas.

Pacquiao, que también es senador en Filipinas, insistió esta semana en que no ve todavía la posibilidad de ponerle fin a su carrera y que luego del combate ante el llamado "The Problem" aún tiene gasolina para ir tras otros campeones, como el mexicoamericano Mikey García.

"Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en el previo a este combate", dijo Pacquiao a la AFP durante la semana de actividades anteriores a la pelea.

Se la tiene jurada: ¿quién es Adrien Broner, el boxeador que buscará quitarle el título a Manny Pacquiao?



Pacquiao (60-7-2) defiende ante Broner (33-3-1) el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que le arrebató al argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia, en lo que será su primer combate en Estados Unidos desde 2016.

"En mi última pelea gané por KO y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños que me hizo vencer a grandes boxeadores. Claro, no me confío de Broner, quien es un rival muy complicado y fuerte", sostuvo Pacquiao, quien nuevamente tendrá en su esquina al veterano entrenador Freddy Roach, con quien tuvo diferencias el año pasado luego de que éste le recomendara colgar los guantes.

Cartelera del Manny Pacquiao vs. Adrien Broner desde Las Vegas



Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

¿Qué canales transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en vivo?

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

¿A qué hora transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en el mundo?

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

- "El Problema" -



Su rival en turno fue llamado en sus inicios como el nuevo rostro del boxeo afroamericano, sin embargo, derrotas clave ante el argentino Marcos Maidana y el estadounidense Shawn Porter frenaron su ascenso y, posteriormente, sus problemas con la ley lo convirtieron en personaje problemático.

El último de sus arrestos tuvo lugar en diciembre en Florida luego de no asistir a una citación en una corte por una deuda millonaria con una joyería.

"Una victoria ante Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", dijo Broner a la AFP.

Y es que en su momento Broner fue comparado incluso con el mismo Floyd Mayweather Jr.

"La gente me siente asociando con Floyd, pero él está retirado y yo estoy vigente. No han visto lo mejor de mí todavía. Mi arsenal llega completo y ahora tengo más experiencia sobre lo que debo y no debo hacer en el ring. Este combate es el más importante de mi carrera. Lo que me ha pasado me ha cambiado la vida y ahora puedo decir que el boxeo es, simplemente, la energía que me mantiene a tope", opinó el apodado "El Problema".

La expectativa también ronda sobre si realmente los eventos de Pago por Visión (PPV) siguen siendo un buen negocio, o si las plataformas de video por streaming como DAZN ya se han apoderado del boxeo.

"La gente quiere ver buenas peleas. Y saben que yo siempre puedo dar un buen show. No creo que el PPV haya muerto, simplemente, no les han dado buenas peleas y ahora eso es lo que van a tener", dijo Pacquiao al respecto.