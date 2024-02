El tan esperado All Star de la NBA 2024 se aproxima, lo que convertirá este fin de semana en jornadas lleno de emociones y espectáculo. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de febrero, en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, será el epicentro de la acción. Durante estos tres días, los aficionados de la National Basketball Association disfrutarán de una serie de eventos emocionantes que prometen crear momentos inolvidables. A continuación, encontrarás los detalles sobre los horarios y los canales de televisión donde podrás seguir este evento.

Apenas unos pasos separan a la edición 73 del All Star de la NBA. El icónico festín del baloncesto norteamericano retorna este año al tradicional enfrentamiento entre las estrellas de la conferencia este y oeste, marcando un regreso al formato clásico tras haber adoptado el modelo de mini-draft por capitanes en 2017.

Dos locaciones diferentes en la ciudad de Indiana serán testigos del fin de semana estelar. El NBA Rising Stars y el All Star Game se llevarán a cabo en el Gainbridge Fieldhouse, hogar de los Indiana Pacers, mientras que el Lucas Oil Stadium será el lugar donde se desarrollará el All Star Saturday Night, la noche de competencias.

La NBA All Star 2024 comenzará oficialmente el viernes 16 de febrero con el Rising Stars Challenge, donde se enfrentarán jugadores de primer y segundo año. El sábado 17, el plato fuerte será una serie de emocionantes concursos y torneos de habilidades, triples, y un duelo entre Curry e Ionescu.

La culminación del fin de semana de las estrellas llega el domingo 18 con el All Star Game. En este evento, los 12 jugadores destacados de la Conferencia Este competirán contra los 12 jugadores destacados de la Conferencia Oeste, en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis.

¿A qué hora será es All Star de la NBA 2024?

El All Star de la NBA 2024, en el partido de las estrellas de la Conferencia Este vs. Conferencia Oeste, será el domingo 18 de febrero desde las 07:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami y Nueva York) a partir de las 8:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m. Además, en España, desde las 2:00 a.m. del lunes 19.

¿En qué canales ver All Star de la NBA 2024?

El partido de las estrellas de la Conferencia Este vs. Conferencia Oeste, por la All Star de la NBA 2024, de este domingo 18 de febrero, será transmitido por la señal de NBA League Pass, STAR Plus y Amazon Prime Video para América. Asimismo, en España se podrá ver por Movistar+. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Jugadores de la Conferencia Este

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks (capitán).

Joel Embiid - Philadelphia 76ers.

Jayson Tatum - Boston Celtics.

Tyrese Haliburton - Indiana Pacers.

Damian Lillard - Milwaukee Bucks.

Reservas de la Conferencia Este

Bam Adebayo - Miami Heat.

Paolo Banchero - Orlando Magic.

Jaylen Brown - Boston Celtics.

Jalen Brunson - New York Knicks.

Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers.

Donovan Mitchell - Cleveland Cavaliers.

Julius Randle - New York Knicks.

Jugadores de la Conferencia Oeste

LeBron James - Los Angeles Lakers (capitán).

Kevin Durant - Phoenix Suns.

Nikola Jokic - Denver Nuggets.

Luka Doncic - Dallas Mavericks.

Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder.

Reservas de la Conferencia Oeste

Devin Booker - Phoenix Suns.

Stephen Curry - Golden State Warriors.

Anthony Davis - Los Angeles Lakers.

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves.

Paul George - LA Clippers.

Kawhi Leonard - LA Clippers.

Karl-Anthony Towns - Minnesota Timberwolves.





