¡No te lo puedes perder! La Selección de Argentina, luego de vencer por 29-17 a Gales, clasificaron a las semifinales del Mundial de Rugby 2023, instancia a la que llegaron por tercera vez en su historia. Sin embargo, el reto de los ‘Pumas’ no será nada fácil, puesto que ahora tendrán que lidiar con un gran rival: Nueva Zelanda. En los siguientes párrafos, conoce la fecha y horarios del próximo partido del combinado argentino.

Ambas escuadras se han enfrentado en un total de 36 oportunidades, con 33 victorias para los de negros, dos triunfos para los argentinos y un empate. En el marco de un Mundial, se midieron en tres ocasiones, todas teniendo a los ‘Blacks’ como ganadores. La última vez que se midieron en una cita mundialista fue en 2015, con el marcador 26-16.

Así pues, los ‘Pumas’ esperan recortar esta racha ante Nueva Zelanada. La última vez que pudieron festejar ante los de Oceanía, fue en el año 2020, logrando imponerse por 25-15. Ojo, dos años después, celebraron nuevamente con un 25-18 en la ciudad de Christchurch, jugando de visita.

Cabe resaltar que los cuatros equipos clasificados a las semifinales del Mundial de Rugby ya están clasificados a la próxima edición, la cual se llevará en 2027 en Australia. Mismo caso ocurrió con los perdedores de los cuartos de final, sumando a Italia, Escocia, Australia y Japón, que culminaron en la tercera posición de sus grupos.

La otra llave la protagonizarán Sudáfrica e Inglaterra, encuentro que se disputará el sábado 21 de octubre, a las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Stade de France de París. En la anterior instancia, los ‘Springbooks’ dieron la sorpresa y eliminaron al local Francia, mientras que ‘La Rosa’ se impuso 30-24 ante ‘Fiji’.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Nueva Zelanda?

El partido entre Argentina vs. Nueva Zelanda, por la semifinal del Mundial de Rugby, está programado para disputarse el viernes 20 en el Stade de France de París. La contienda iniciará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina).

Argentina vs. Nueva Zelanda: ¿en qué canales ver?

El Argentina vs. Nueva Zelanda se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, TV Pública, DirecTV, DTVGO y Mega en toda América Latina. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.