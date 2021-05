New York Knicks recibe a Atlanta Hawks este miércoles 26 de mayo en el Madison Square Garden por un cotejo válido por el segundo partido de los NBA Play-Off. El equipo de New York tiene la necesidad de remontar esta situación para no partir con un resultado negativo.

Otra de las sorpresa de la NBA las dieron los Knicks. Son considerados una de las revelaciones de la temporada porque logran hacer una fase regular que los ubicó en el cuarto lugar de la tabla. Hoy en día, cuentan con la necesidad de demostrar que este nivel no es parte de un solo momento porque deben empatar la serie y luego viajar hasta Atlanta sin el riesgo de terminar eliminados.

La realidad de los Hawks es distinta. El equipo ha recuperado ese gen característico de la última década y que no han podido demostrar en la pasada temporada. Su primer encuentro, en condición de visitante, lo ganó ante Knicks y tratará de duplicar esta ventaja con el fin de definir la serie en casa.

Día y horario del partido de New York Knicks vs Atlanta Hawks

El partido de New York Knicks vs Atlanta Hawks por la NBA será HOY miercoles 26 de mayo en el Madison Square Garden.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (jueves)

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: No disponible

No disponible Estados Unidos: NBA TV

NBA TV Streaming: NBA League Pass

El primer partido, como anticipamos, tuvo como escenario al Madison Square Garden y finalizó con victoria para los visitantes por un reñido 107-105. Aquí también vimos una gran performance de Trae Young, que anotó 32 puntos y repartió 10 asistencias.

Si bien todavía no se ha confirmado, los Knicks saldrían a la cancha con Elfid Payton, R. Bullock, R.J. Barrett, Julius Randle y N. Noel (en duda). Además, el argentino Luca Vildoza ya esta habilitado para jugar y podría hacer su debut en la NBA.

Por su parte, el quinteto inicial de los Hawks estaría conformado por Trae Young, B. Bogdanovic, D. Hunter, John Collins y Clint Capela.

TE PUEDE INTERESAR