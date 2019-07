El día que la triatlonista peruana Ada Bravo casi queda fuera de Lima 2019... ¡por culpa de un perro!

Cada deportista en Lima 2019 tiene su propia historia. Algunas de superación, de lucha constante, otras de anécdotas, pero todos mantienen la ilusión de hacer lo que más les gusta y dejar en alto el nombre del Perú. Ahora, imagínate luchar por ello y que un perro en el camino te deje fuera de competencia.

Esto casi le sucede a Ada Bravo , campeona nacional de triatlón , quien a sus 22 que consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos contra viento y marea… y un canino arriesgado.

Era una mañana del 10 de noviembre del 2018 en Calango, Mala. Quedaban solo 15 días para el Campeonato Nacional de Triatlón que brindaba el cupo directo a los Juegos en Lima. Ada se encontraba practicando ciclismo en los cerca de 25 km de carretera libre que hay en ese tramo de la entrada de Cañete.

Los triatletas peruanos clasificados a Lima 2019: Blanca Kometter, los hermanos Rodrigo y Ada Bravo, y José Gómez. (Composición: IPD) Los triatletas peruanos clasificados a Lima 2019: Blanca Kometter, los hermanos Rodrigo y Ada Bravo, y José Gómez. (Composición: IPD)

La triatlón consta de tres pruebas: natación, ciclismo y carrera. Dentro de esa disciplina existen varias distancias, pero la que se realizará en Lima 2019 será la estándar, que consta de 1500 metros de nado en mar abierto, 40 km en bici y 10 km corriendo.

Los 25 km –cuesta abajo– son fundamentales porque mides tu capacidad de reacción, ya que vas a una velocidad de hasta 58 km/h. Todo iba bien hasta que un perro decidió ser parte de esta historia. “Se metió debajo de la bici y salí volando, caí al lado de la pista. Pensé que me había roto el codo derecho. Estaba a dos semanas del campeonato nacional”, cuenta Ada.

“Felizmente, no me rompí nada. Solo golpes fuertes y heridas que me costaron sanar”, resaltó. Y es que esa ilusión de nuestros deportistas por siempre darlo todo hace que muchas veces arriesguen, y por su cabeza pasó. Sin embargo, seguir entrenando al máximo nivel en su estado solo demostraba que sus objetivos estaban claros. Y lo logró.

Con un tiempo de 2h20m11s, ganó el Campeonato Nacional y su derecho a estar en Lima 2019. Ahora, su meta está en destacar en los Juegos Panamericanos. Sabe que no será fácil, que hay más de 40 atletas de altísimo nivel y con más experiencia. De eso habla en el video de abajo, en un reportaje que Latina le hizo hace poco a ella y a José Gómez, los dos campeones nacionales de triatlón.

Pero, ¿por qué no soñar? Ya demostró en la Copa Panamericana 2019, hace tres meses en Salinas, Ecuador, que puede superarse a sí misma. Quedó tercera en la categoría Elite, conquistando una medalla para el Perú por primera vez en esa categoría. Su convicción y ambición son sus mejores armas para afrontar los Juegos en nuestro país.

Además, Ada Bravo tiene un sueño: "Llegar a los Juegos Olímpicos 2020 está difícil por los tiempos, aunque lo intentaré. Pero mi gran meta es Francia 2024. Para entonces tendré 27 años, la edad perfecta para alguien que se dedica a la triatlón, y mi objetivo es quedar en el podio". ¡Bravo, Ada!

