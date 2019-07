Ni un huracán lo venció: cuando Alessandro de Souza no pudo ver por el viento y la lluvia… ¡y clasificó a Tokio 2020!

El segundo peruano en conseguir un cupo parar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , después de Stefano Peschiera fue el tirador Alessandro de Souza Ferreira , tras colgarse la medalla de oro en el XII Campeonato de las Américas de Tiro 2018, celebrado en Guadalajara, México. Obtuvo este cupo en la modalidad de fosa olímpica o trap, una categoría en la que el tirador, con una escopeta, tiene que darle a la mayor cantidad de platos disparados por una máquina.

Y aunque hubo final feliz, llegar no fue nada sencillo. De Souza, junto a la delegación nacional que viajó a tierras aztecas, tuvo que lidiar con serias adversidades que se presentaron incluso antes de subir al avión, y que ellos ignoraban. Una situación que solo empeoró al momento del aterrizaje. Y el clima también jugó su papel, siendo el antagonista principal de esta historia.

El campeonato empezó el 1ro de noviembre, solo siete días después de que el Huracán Willa se tumbara árboles, causara daños en casas y otras estructuras y obligara a evacuar a 13 mil personas en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. 750 kilómetros al sur está Jalisco, la sede del Campeonato las Américas.

Estuvo en las noticias, pero nuestros tiradores no se enteraron sino hasta el 29 de octubre, día que aterrizaron en México. “Tomamos dos vuelos para llegar y en el segundo, de Ciudad de Panamá a Guadalajara –capital de Jalisco– mis compañeros y yo estábamos ‘palteadazos’ porque hubo harta turbulencia. No era normal”, recuerda ‘Ale’, como le dicen sus amigos.



“Recién allá nos enteramos que una semana antes había pasado un huracán fortísimo. Y si bien el huracán no llegó a Guadalajara, el clima era totalmente extraño. Normalmente allá hay un clima cálido y tranquilo, pero estaba frío, con lluvia y había muchísimo viento”, continúa el tirador de 27 años, a quien le surgió inmediatamente una preocupación: el viento iba a afectar la trayectoria y la velocidad de los platos durante la competencia.

Alessandro parado en lo más alto del podio en el XII Campeonato de las Américas de Tiro 2018. (Instagram adesouza25)

Les decomisaron todo, menos la ilusión

Andaba pensando en eso cuando, al estilo del programa Alerta Aeropuerto, unos agentes de Aduanas aparecieron para intervenirlos antes de que puedan salir. “Sucede que cada uno llevó 250 municiones desde Lima y cuando llegamos a México. nos dimos con la sorpresa de que está prohibido ingresar con más de 100 cartuchos. Habíamos llegado a las 2:00 pm y no nos soltaron hasta las 3 de la mañana. Solo el entrenador (Pedro Martín Fariza) pudo salir para comprar comida. Nos empapelaron, incluso querían trasladarnos al Ministerio Público porque estábamos cometiendo un supuesto delito penado con cárcel”, relata Alessandro.

Hoy Alessandro lo cuenta con buen talante, riéndose de la anécdota, pero en ese momento la angustia lo invadía a él y a nuestra selección: “Pensaban que éramos traficantes de armas y tuvimos que llamar a un amigo de la Federación Mexicana de Tiro para que nos escuchen. Recién ahí se dieron cuenta de que éramos deportistas y nos liberaron”.

La Federación de Tiro debió pagar una multa económica por transportar un número excesivo de cartuchos, pero no se llevó ninguno. Aduanas los decomisó y no quedó otra que comprarlos en el mismo Club Cinegético Jalisciense AC, donde se realizó la competencia. Esto perjudicó a De Souza y al resto de la selección, pues un cartucho de baja calidad, al momento de disparar, no es capaz de contener y dirigir los perdigones a la dirección deseada.

“Recuerdo que cuando salimos de todo ese ‘chongo’, el entrenador nos dijo: ‘Esto es un buen augurio; cuando estas cosas pasan, nos va bien'. Y dicho y hecho”, dice Alessandro, feliz porque la selección, con él a la cabeza, estuvo más precisa que nunca.

Alessandro en acción con su escopeta. (Instagram adesouza25)

La calma llega después de la tormenta… y durante también

El día de la competencia, el ventarrón no paró y la copiosa lluvia seguía. Pero De Souza nunca pensó en evacuar: el torneo otorgaba al ganador el cupo a los Juegos Olímpicos 2020, y él se había preparado todo el año para subir a lo más alto del podio.

“El viento movía los platos y no permitía que vuelven en una trayectoria fija”, explica el tirador. Pero si un clima complicado afecta a todos, ¿de qué forma él se veía más perjudicado que el resto?, además del tema de los cartuchos y del poco descanso, claro está.

“Yo uso lentes de medida. Y como estaba lloviendo, todo el tiempo tenía que estar secándolos. Eso obviamente desconcentra. Fueron las condiciones más difíciles en las que he competido en toda mi carrera, y sin embargo la buena preparación me permitió salir campeón y clasificar a Tokio”, apunta De Souza.

En la final de fosa olímpica, Alessandro acertó a 45 platos de 50 posibles, dejando atrás al local Orozco Diaz (43/50) y al favorito y medallista olímpico en Pekin 2008, el estadounidense Eller Walton (33/50). Y no fue la única presea dorada que se llevó de México. Junto a Asier Cilloniz y Pancho Boza, inflaron el pecho en lo más alto del podio en la modalidad de trap por equipos. “Es la primera vez en la historia del Campeonato las Américas que Perú gana el oro por equipos cuando Estados Unidos ha participado”, comenta orgulloso.

De Souza califica como “un sueño” lo vivido en México. “Clasificar a unos Juegos Olímpicos es lo máximo a lo que un deportista aspira. Es el Mundial de los futbolistas”, complementa. Pero antes de su cita en la tierra del sol naciente, tiene una aquí, en casa, en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Estoy entrenado todos los días la parte técnica con mi entrenador, y también la parte física y mental por mi cuenta. Estoy sometido a un régimen bastante fuerte, con el único objetivo de ganar la medalla de oro”, dice el tirador nacional, quien a partir del 29 de julio saldrá con su escopeta a destruir platos en el Polígono de Tiro de la Base Área de las Palmas.

