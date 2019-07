El buen samaritano existe: Alonso Gamero y la historia del ‘auspiciador’ que le permitió llegar a Lima 2019

Los seres humanos necesitamos un impulso para avanzar, aquel que nos permite dar el primer paso hacia lo desconocido y emprender ese largo viaje llamado vida. Para un deportista, aquel empujón puede venir de la familia, pero en casos como el de Alonso Gamero , puede llegar de un completo extraño.

Alonso empezó a montar bicicleta como jugando, luego de ser invitado a un campeonato interescolar a sus 14 años, en el 2006. Desde aquel día, como buen ciclista, emprendió un viaje en solitario que lo ha llevado a conocer parajes inhóspitos del Perú y el mundo, pero también ha vivido de cerca la indiferencia, cuestionándose a sí mismo si los sueños podían tener un límite.

Tras hacerse conocido en los Juegos Trasandinos del 2010 y del 2011 (certamen multidisciplinario que se desarrolla en Perú, Bolivia, Argentina y Chile), Alonso participó en diversos torneos de ciclismo en la frontera de Chile.

Cada una de esas carreras le ayudó para hacerse conocido en el vecino país, incluso, para ser invitado de la primera de cinco circuitos clasificatorios a ‘La Vuelta de Chile’ 2017, campeonato importante que se realiza en la ciudad de Santiago y que reúne a los ciclistas más importantes del continente. Esta oportunidad era el trampolín que necesitaba para escalar en el este deportes, pero la cruda realidad por poco quebranta este sueño.

(CDAG Guatemala) Alonso Gamero participó el año pasado en la Vuelta a Guatemala, donde se quedó con el primer puesto en la primera etapa. (Federación Guatemalteca de Ciclismo) Twitter

“Fue en Santiago donde empecé a hacerme conocido por ganar muchas fechas, pero no hubiera podido llegar hasta allá sino hubiera sido por Guillermo Torres, un amigo que me llegó a pagar hasta 10 veces los pasajes (de Lima a la capital chilena) durante dos años, ya que yo no podía costearlos”, evoca con nostalgia.

Pero, ¿cómo llegó este hombre a ser el ángel de Alonso? Todo comenzó hace dos años. Luego de ganar la primera carrera clasificatoria a ‘La Vuelta de Chile’, su nombre empezó a sonar con más fuerza entre los círculos deportistas de ese país, hecho que no pasó desapercibido por Torres, empresario y ex ciclista. Él vio en Alonso el talento y tenacidad que se necesita para ganar, pero difícilmente pensó que ese sería el inicio de una fuerte y gran amistad.

“Él me jaló para competir por su equipo, que estaba compuesto por amigos cercanos a Guillermo y algunos ciclistas mayores que yo. Fue así que empezó todo. A partir de allí, viajé a todas las carreras clasificatorias que Guillermo me ha invitado y he tratado de ganar todas y cada una, al menos quedarme con un lugar en el podio. Era mi manera de agradecerle y devolverle el favor”, recuerda Gamero.

Alonso se lastimó el hombro izquierdo durante un choque en la cuarta etapa. (Vuelta a San Juan) Alonso se lastimó el hombro izquierdo durante un choque en la cuarta etapa. pese a ello, continuó hasta culminar la carrera. (Vuelta a San Juan)

Alonso clasificó a ‘La Vuelta a Chile’ en el 2017 y en el 2018. Si bien en la primera competición no ganó, peleó hasta el final por obtener un buen tiempo. Ello lo desanimó un poco, a pesar de que el nivel de los otros deportistas era muy bueno; sin embargo, Torres no dejó de creer en él y siguió ayudándolo para que clasifique el siguiente año. Lamentablemente, en el 2018 se canceló a último momento la carrera y perdió la oportunidad de su revancha.

“Me sentí decepcionado de la organización, pero también de mí, porque perdí la oportunidad de competir nuevamente en un escenario como ese. A pesar de ello, Guillermo no dejó de apoyarme y cada circuito que aparece en Chile, siempre me invita; incluso, la gente que está en su equipo también me alientan mucho, tal vez porque soy el más chiquillo de ellos”, comenta entre risas.

Resumen de la cuarta etapa. (Vuelta a San Juan)

¿Recuerdan la analogía del crecimiento de los seres humanos? Si de pequeños recibimos ayuda para aprender a caminar, Alonso tuvo el impulso para pedalear más allá de las fronteras peruanas gracias a la incondicional amistad de Guillermo, el buen samaritano de esta parábola.

“Son pocas las personas que creen en ti sin conocerte, pero él lo hizo. Me ha enseñado que es posible llegar lejos. Vas a encontrar seres humanos increíbles que te conocerán y sabrán que vale la pena apostar por ti”, reflexionó Alonso.

Alonso se encuentra en Lima entrenando para los Panamericanos de Lima 2019 ; sin embargo, sabe que su historia no termina aquí, pues tiene claro que los sueños no tienen límites. Lima 2019 no es la meta, es el comienzo de un trayecto que lo llevaría hacia su primera competición intercontinental, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Desde chiquito soñaba con hacer cosas grandes y no he dejado de pedalear para conseguirlas”.

► ¡Una pieza de lujo! La Copal entregará moderno velódromo para los Juegos Panamericanos 2019



► ¡Sigue pedaleando fuerte! Alonso Gamero logró tercer lugar en la Vuelta Independencia en República Dominicana



► ¡Gran Vuelta a San Juan! Peruano Royner Navarro se ubicó entre los tres mejores de Montaña en la Etapa 4



► ¡Pedaleó a paso rápido! Alonso Gamero se ubica quinto en la tabla general de la Vuelta a San Juan