Fue a los 5 años cuando su vida cambió. A tan corta edad le recomendaron practicar artes marciales debido a la hiperactividad que tenía. Sin embargo, en él no encontraría un hobbie cualquiera, sino una pasión con el que ha logrado colgarse más de una medalla en el cuello. Es así como, a sus 29 años, Alonso lucha con seguir sumando triunfos para Perú, pues, actualmente es una de las grandes promesas del judo nacional.

Desde que iniciaste a la actualidad ¿qué tanto ha crecido el judo nacional?

En aquel entonces no había apoyo en el deporte, solo era fútbol. Recuerdo que en trabajamos en un lugar super pequeño con un muro en el medio, era un poquito incómodo conforme iban viniendo más gente. Yo cuando empecé, lo hice con una camada de 30 niños, de los cuales solo quedé yo. Ahora hay mucho más apoyo económico, si bien es cierto, ahora estamos pasando por una crisis política, el boom del deporte fue cuando se dieron los Juegos Panamericanos Lima 2019. No me puedo quejar, aunque siempre estoy buscando más.

Lo bueno es que se ha avanzado...

Sí. Hemos avanzado bastante, en ODESUR hemos quedado segundos, después de Brasil que es potencia mundial. A nivel sudamericano estamos en el top 2, pero a nivel panamericano todavía estamos ahí. Quizás de aquí a unos cuatro año u ocho años podemos ver mejores resultados.

Radicas en Estados Unidos, ¿continúas entrenando allá?

Yo hasta el año pasado radicaba mucho más tiempo allá, porque yo sabía que el nivel de entrenamiento acá era malo, porque no teníamos buenos entrenadores. Con la llegada de este nuevo entrenador, Justo Noda, cubano, cambió. Yo llegué aquí el año pasado para hacer pretemporada y regresarme a Estados Unidos, pero el me habló y me dijo: Yo me voy a enfocar en ti, te voy a hacer cumplir tus objetivos, tus sueños, pero yo te necesito aquí”. Entonces, eso me hizo cambiar muchas coas en mi vida. He decidido quedarme aquí hasta París 2024.

¿Aseguraste tu clasificación a Santiago 2023?

Ahora me encuentro bien posicionado, me encuentro liderado el ranking panamericano. Vamos 10, es muy difícil que yo salga de ese ranking, entonces, matemáticamente estoy clasificado a los juegos Olímpicos.

El año pasado arrancó el camino hacia Paris 2024, ¿que tal este nuevo inicio?

El año pasado por temas logísticos, políticos también, no hemos podido salir mucho a competir. Siempre había pretextos de que no hay plata, no hay tiempo, no podemos viajar, entre otros. Entonces, eso nos frustraba mucho, porque nosotros ya estábamos preparados para competir. El año pasado yo gané tres medallas, una de otro, otra de plata y otra de bronce que me ayudo en acumular puntajes, pero ese acumulado hubiera sido más si hubiera competido. Este año que hay panamericanos, el apoyo va a incrementar, quizás eso nos pueda ayudar para conseguir el objetivo que es estar en París 2024.

¿Cómo ves a París 2024?

Ya con madurez, con determinación, con ganas de lograr esa ansiada meta. En Londres 2012 estuve ahí y me lesioné la rodilla entrenando previo a la competencia. En Río me quedé por poco, en Tokio clasifiqué, llegó la pandemia y cambiaron el sistema de clasificación, a mí me dio Covid, entonces no pude prepararme como se debía, para poder competir. Ahora estoy determinado a hacerlo y sé que lo puedo lograr, estoy entrenando como nunca en mi vida había entrenado antes.

El factor psicológico es determinante...

Muy importante. Tenemos un psicólogo en IPD que trabaja años con nosotros en la selección. Es muy importante porque yo tuve un problema muy grande el año pasado con la federación, pasé por un cuadro de estrés, me afectó, hasta me salió vitíligo. Me apoyó mucho.

¿Será esta la última oportunidad de verte en unos Juegos Olímpicos?

Es verdad que el judo es una carrera deportiva corta no es como el futbol que se puede jugar hasta los 40 años de manera profesional. Yo no me veo en el alto rendimiento después de Paris 2024, mi mente se está preparando para los Juegos Olímpicos.

¿Te podremos ver en la faceta de entrenador?

Mi sueño post Paris 2024 es abrir mi academia de judo, pero no solo de judo sino de artes marciales mixtas, de defensa personal. Cuando yo era niño judo no era conocido, siempre me confundían con karateca, en mi opinión, para algunos no, pero para mí el karate es muy fácil, en cambio judo cuesta más, duele más, en verdad te tiene que gustar bastante para seguir. Uno de mis objetivos es masificar el judo a nivel nacional y eso no se ve en la actualidad.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR