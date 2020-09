Con miras a la realización del Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas Online que nuestro país organizará con el apoyo decidido del Instituto Peruano del Deporte (IPD), una de nuestras representantes será Analí Saldarriaga Yovera (16 años) quien, para aclarar, no es la hermana de Estrella Saldarriaga Dioses.

Analí nos cuenta que durante el aislamiento social por el Covid 19, realizó rutinas de ejercicio físico por 3 meses y luego, la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas le envió los implementos deportivos a su casa.

Hoy, Saldarriaga Yovera entrena en la VIDENA. “Regresar a entrenar me costó, el cuerpo tiene que adaptarse y duele, hay que acostumbrarse, pero las primeras semanas han sido muy duras”, nos dice la pesista.

Nuestra representante juvenil logró el 2019 la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Menores de Levantamiento de Pesas, en la categoría 45kg y un cuarto puesto en el Campeonato Panamericano Sub 17 en Colombia.

“Los próximos eventos deportivos serán online y sin duda será una nueva experiencia. Antes cuando eran presenciales tenías el aliento de la gente, del público, ahora será diferente. Este (el Mundial Sub 17) sería mi primera competencia virtual en noviembre pero, me parece que va haber una competencia en septiembre pero aún está por confirmar “, indicó.

“Felicito a la Federación de Levantamiento de Pesas por hacer todo lo posible para organizar un evento como el Mundial Sub 17 y eso será muy importante para nosotros”, agregó Analí.

Analí ya imagina competir con los atletas de los países como China, Venezuela, Colombia entre otros. “Lo importante es que los deportistas de Pesas tenemos muy buena comunicación con Renzo Manyari, presidente de la Federación y él nos comunica todos los avances de posibles torneos que pueden realizarse”.

EL INICIO

“Todo empezó cuando me animé a postular para ingresar Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) Julia Sánchez Deza que es un colegio deportivo que tiene el apoyo del Instituto Peruano del Deporte. Ahí nos enseñaban deportes como judo, atletismo entre otros, pero me interesó el levantamiento de pesas desde el principio y todo empezó así. Vieron que tenía una afinidad y me llamaron para hacer pesas y es así que me prepararon y por mis avances, la Federación me llamó a ser parte de ellos”, nos cuenta.

Analí nos cuenta que hoy, hay más mujeres que practican Levantamiento de Pesas, específicamente en provincias. “Hay más chicas de provincias, pero por el motivo de la pandemia no pueden venir a Lima. Me parece buena idea la realización del Mundial Sub 17 via online porque que va motivar a las personas a entrenar. En este deporte, más que la fuerza es la actitud y la perseverancia además de la disciplina y estar mentalizada en un objetivo”.

Para finalizar Saldarriaga Yovera, recuerda su primera medalla. “Tenía entre 13 a 14 años y gané la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Chile. Recuerdo que estaba muy nerviosa, era una competencia muy diferente porque que tenía que representar a Perú pero, no imaginé tener una medalla, era mi primera competencia”.