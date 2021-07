Cada vez más cerca del último recorrido en bicicleta y la última oportunidad de alcanzar una medalla de oro; sin embargo, esto no parece ser una presión para Anna Van der Breggen quien se apunta como favorito a ganar la maratón de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganar el Giro de Italia en el presente año sigue aumenta las posibilidades de gloria en su prematuro retiro con una corta edad, pero donde buscará priorizar el bienestar personal antes de verse avasallado por la rutina de un deportista.

Desde pequeña, siempre ha dado señales de mantenerse ligada a este deporte. Sus primeros recorridos fueron a los 12 años en paralelo con Mariane Vos, su compatriota y una de las máximas glorias del ciclismo en Países Bajos. “Si no ganaba, no podía disfrutar del resto del día”, recuerda en una entrevista con la revista “Wielerflits”, apuntó en una entrevista cuando todavía no tenía ni idea de lo que iba a lograr.

Un comienzo de lesiones, pero de crecimiento veloz

Luego de concluir sus estudios de enfermería, se dedicó por completo a su carrera con el fin de centrarse en el deporte. Lastimosamente sufrió un accidente grave en 2014 en Ponferrada. Sucedió que su compatriota Annemiek van Vleuten cayó cuando estaba delante de ella. El impacto fue fuerte y tuvieron que llevarla a un hospital. El diagnóstico fue una fractura de pelvis sumado a varios meses de baja.

Van der Breggen lo tomó como un largo descanso y respondió siempre firme cuando la llamaban por el asunto. Su regreso a la carretera se dio en 2015 con el refuerzo de un mejor pedaleo para poder tener mayor avance. Conquistó ciertos tramos y, posteriormente, fue parte de un reconocimiento internacional con su victoria en la competencia del Giro de Italia en 2015.

Desde aquel entonces, su desarrollo se mantuvo en alza constante. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016 cuando participó de la prueba de ruta y el bronce en contrarreloj. Sus compañera de equipo no dudaron en reconocer este logro y se encargaron de afianza el momento con una condecoración en la orden Orange - Nassau, concedida en Países Bajos a ciudadanos ilustres.

El Giro de Italia 2021, último logro previo a Tokio

El pasado 2 de julio se realizó la trigésima edición del Giro d’Italia Internazionale Femminile con 10 etapas y el recorrido se dio en el norte del Estado Italiano con 24 equipos. Entre idas y vuelta, Van der Breggen se impuso con autoridad luego de poner en tela de juicio su participación. Anna tiene claro su retiro a los 31 años y quizá se encargue de la dirección técnica del equipo donde milita.

Van der Breggen, la campeona mundial reinante, ganó cuando marcó 1 minuto y 43 segundos de ventaja sobre su compañera sudafricana Ashleigh Moolman Pasio, quien ganó la etapa reina del día anterior para solidificar sus propias credenciales olímpicas. Demi Vollering, compañera de equipo de van der Breggen en el equipo holandés de Tokio, terminó la carrera en tercer lugar en la general.

Este Giro ha sido suyo, de principio a fin. El año que viene, ASO -empresa que organiza el Tour- y la plataforma virtual Zwift, darán salida a una prueba de una semana (ocho etapas) cuyo primer día finalizará en los Campos Elíseos parisinos (Tour de France Femmes avec Zwift). Se recupera la Grande Boucle femenina, cuya última edición fue en 2009, y en cuyo podio ya estaba Marianne Vos.

El retiro en Tokio 2020

“Dejaré la bicicleta el próximo año”, dijo el pasado mayo a la cadena pública NOS. “Me siento motivada para los Juegos Olímpicos -atrasados a 2021-, pero la motivación es un poco menor respecto a las otras competiciones. Como atleta de élite debes tenerla, debes sentir desde lo más profundo que quieres ganar”.

La mente de la deportista está firme en los Juegos Olímpicos. Esta noticia se dio a conocer el 10 de mayo de 2020, pero por la postergación de la cita olímpica tendrá que darse este año. Sin dudas, está disfrutando su última temporada antes de retirarse.

“Siempre piensas en eso, que está por venir, y está mucho en las noticias y no siempre es tan seguro si continúa [due to COVID-19] y están sucediendo muchas cosas en Japón en este momento. Pero para mí, Tokio no es lo único, es mi última temporada y es genial que la temporada esté yendo muy bien hasta ahora y, de hecho, ese es el punto principal para que yo también disfrute. Aquí mi último campamento de altura y espero que continúe así y luego estoy muy feliz “.

Después de la cita olímpica, la vencedora del Giro de Italia, 3 Flecha Valona, Amstel Gold Race, Strade Bianche y Tour de Flandes, pasará a labores técnicas como entrenadora y directora de su equipo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presidente del COI dice que Tokio es la sede olímpica "mejor preparada de todos los tiempos"