Argentina vs. España: fecha, hora y canal de final del Mundial de Básquet 2019 desde China

Argentina vs. España serán los protagonistas de la final del Mundial de Básquet China 2019 tras vencer en las semifinales a Francia y Australia, respectivamente. El choque que decidirá quién es el mejor equipo del mundo ya tiene fecha y hora programados.

Argentina vs. España jugarán este domingo 15 de setiembre desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el coliseo Wukesong Sport Arena de Beijing la gran final del Mundial de Básquet China 2019 que podrás seguir a través de la señal de DirecTV Sports y de LiveBasketball.TV

Argentina vs España: horarios en el mundo de la final del Mundial de Básquet 2019

-Costa Rica - 6:00 a.m.

-El Salvador - 6:00 a.m.

-Guatemala - 6:00 a.m.

-Nicaragua - 6:00 a.m.

-Colombia - 7:00 a.m.

-Ecuador - 7:00 a.m.

-Panamá - 7:00 a.m.

-Perú - 7:00 a.m.

-Estados Unidos - Chicago: 7:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

-Bolivia - 8:00 a.m.

-Chile - 8:00 a.m.

-Paraguay - 8:00 a.m.

-Venezuela - 8:00 a.m.

-Argentina - 9:00 a.m.

-Brasil - 9:00 a.m.

-Uruguay - 9:00 a.m.

-Reino Unido 14:00 pm

-España 15:00 p.m.

-Alemania 15:00 p.m.

-Francia 15:00 p.m.

-Italia 15:00 p.m.

-China 21:00 p.m.



España, que sobrevivió en una épica batalla con dos prórrogas ante Australia (95-88), y Argentina, muy superior a Francia (80-66), se clasificaron para la final del Mundial de básquetbol, este viernes en Pekín, y jugarán el domingo por el título.



Con leyendas de la NBA como Kobe Bryant, Chris Bosh y el icono argentino Manu Ginobili en la primera fila, el Wukesong Sport Center vivió una espectacular jornada, especialmente en su primer pase, cuando Australia y España llevaron a los 50 minutos de juego, con dos prolongaciones, su agónica pelea.



Salvo en el arranque, Australia fue por delante durante prácticamente todo el choque, pero España ajustó su defensa en la recta final y se aprovechó del despertar ofensivo de Marc Gasol (33 puntos, 29 en la segunda parte) para llevarse el duelo. Jugará por su segundo título mundial tras el logrado en Japón-2006.



Invicta en China-2019, como Argentina, España vivió una tarde de sufrimiento total, sobreviviendo a su escaso acierto en la primera parte para finalmente ofrecer una lección de experiencia, coraje y sangre fría.



FUENTE: AFP

