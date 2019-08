En vivo hoy, Argentina vs. Estados Unidos: horas y canales TV para ver el vóley por Juegos Panamericanos

Hoy, desde las 15:00 horas, Argentina y Estados Unidos debutan en la primera fecha del Grupo B por los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Polideportivo Regional del Callao. Las Panteras dejaron atrás su eliminación en el preolímpico y buscarán una revancha ante las norteamericanas para conseguir el triunfo que les permita estar más cerca de las semifinales. Para ver el partido de vóley en vivo puedes seguir la transmisión de Latina, Movistar Deportes, Lima 2019, TV Perú, TyC Sports y TV Pública.



Argentina viene con una agenda recargada, pues este fin de semana cerró su participación en el Preolímpico de Estados Unidos, tras perder por 3-0, con parciales de 25-22, 25-17 y 25-13 ante las norteamericanas, quedando sin cupo para los Juegos Olímpicos para Tokio 2020.

A pesar de ser un partido muy parejo, Estados Unidos fue contundente en ataque y contó con momentos claves en el saque y bloqueo para poder sacar diferencias ante Argentina. Una de las principales voleibolistas de la delegación norteamericana, Jordan Thompson fue la máxima anotadora con 16 puntos, mientras Elina Rodríguez y Yamila Nizetich realizaron 8 anotaciones cada una.

Eliminadas ante una potencia mundial, las Panteras de Argentina llegan con expectativas altas y debutarán una vez más con Estados Unidos por la ronda preliminar del Grupo B de los Panamericanos Lima 2019. Este lunes la delegación argentina viajó a la capital peruana y se instaló en la villa panamericana para concentrar en los próximos tres días seguidos para el vóley femenino.

El vóley masculino deja la valla alta en Argentina

El vóley masculino de Argentina sumó este domingo una presea dorada, la tercera en la historia de este deporte en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , tras superar con superioridad a Cuba por 3-0. El resultado, más allá de los formalismos que impone el respeto por el rival, fue una evidente y justa victoria por la Albiceleste, pues fue un calco al primer choque en la fase preliminar.

¿Cómo se jugará el vóley femenino de Lima 2019?

El formato para jugar el vóley en Lima 2019 será todos contra todos en dos series de A y B, cuatro equipos en cada uno. Los dos primeros clasificarán a la ronda de semifinales. En esa instancia, los dos ganadores clasificarán a la final, en donde lucharán por la medalla de oro. Mientras que los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación, por el quinto y sexto puesto.

Fecha y horarios para ver el vóley femenino en los Panamericanos 2019

Grupo A



07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana



Grupo B

​

07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina



Fase final



10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)



¿Qué canales transmitirán los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya



¿Dónde se jugarán los partido de vóley

El Polideportivo del Callao es un centro polideportivo que se ubica en la Villa Deportiva del Callao. Tiene una capacidad para 6,100 espectadores y cuenta con dos área para calentamiento.

¿Cómo adquirir los boletos para asistir a los Juegos Panamericanos?

El costo de las entradas va desde los 20 y 10 soles para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, respectivamente. Habrá descuento del 50% para las personas con discapacidad y su acompañante, adultos mayores de 60 años y menores de 18, según publicó la web de Lima 2019.v

El hincha puede comprar sus tickets en lima2019.pe/tickets. Recientemente, el Comité Organizador instaló un módulo de venta de entradas en el centro comercial Jockey Plaza, en Santiago de Surco. Este nuevo punto de atención se suma a los 10 lugares de venta que ya funcionaban en los hipermercados y tiendas Metro y Wong en los distritos de Chorrillos, Independencia, La Molina, Lima, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Miguel y Surco.