En el Estadio Minute Maid Park, Astros vs. Rangers (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) chocan por el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la MBL. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El encuentro está programado para HOY 16 de octubre desde las 3:37 de la tarde (hora peruana), e irá por la transmisión GRATIS de FOX Sports, IVC, ESPN, Star Plus, DirecTV GO y MLB TV en América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todas las estadísticas, puntos, mejores jugadas e incidencias, en Depor.

Astros vs. Rangers vía FOX Sport: revisa el horario y dónde ver el juego 2 por la Serie de Campeonato de la MBL. (Vídeo: @astros).