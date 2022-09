El ejemplo de Pacheco es para compartirlo, por lo que el fondista de 29 años se unió a la campaña “Corredores ayudando a corredores”, de Nike, el cual tiene como objetivo principal crear una comunidad de runners de todos los niveles, donde la reconocida marca se comprometerá a ayudar a través de sus productos y actividades.

Desde tu primera maratón hasta la actualidad, ¿qué tanto ha mejorado el nivel de Christian Pacheco?

Bueno, mi primera maratón fue en la ciudad de Huancayo a los 16 años. Había una competencia en la que participe y llegue en el puesto 98. Esa vez para mí era un hobby. No entrenaba los 7 días de la semana, de ahí poco a poco entre acá al mundo del atletismo, y poco a poco se empezaron a mejorar en los entrenamientos, una que otra competencia. No ganaba, pero mejoraba mis marcas personales. Con el tiempo empecé a ganar las competencias y hasta hoy en día vamos entrenando para poder representar al Perú.

¿Qué fue lo que te motivó?

Tengo mi hermano mayor que estaba metido en el atletismo. Yo me meto por el mismo e hecho que ya estaba en cuarto año, estaba a punto de terminar la secundaria y me meto porque quería estudiar en la Universidad Nacional del Centro que dan su examen como deportistas calificados. Es por eso que me meto al mundo del atletismo para participar en campeonatos nacionales y poder ingresar a estudiar una carrera. Nosotros somos 9 hermanos y a veces es bien complicado. Siempre trato de ayudar a toda mi familia para poder salir todos juntos adelante.

Ahora, ¿qué te dice tu familia al respecto de tus logros?

Mi hermano mayor ya estaba en este mundo y para poder sobresalir en este deporte ha sido bien complicado. Para mí y para mi familia que me ven en la televisión, es una alegría. A veces salgo en el periódico, mi mamá y mi papá me felicitan. Se sienten orgullosos de mi persona.

lima domingo 11 de setiembre 2022. Se inicia la maratón Lima 42k en Miraflores. Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

¿Qué significa para ti este nuevo récord alcanzando en la Lima 42K?

Particularmente es un objetivo más en mi vida. Estoy feliz porque estoy mejorando mis logros personales.

Dicho esto, ¿esta última maratón ha logrado abrirte las puertas a próximas competencias internacionales?

Con el tiempo que saqué, esta competencia me ha permitido estar en el Campeonato Mundial que es al otro año y también para los Juegos Panamericanos de Chile. Estamos enfocados y concentrarnos para poder ganar en Santiago.

Llegaste a esta carrera superando una pequeña lesión, ¿físicamente cómo te encuentras?

Ahora ya estamos en trotes de regeneración. Estamos recuperando el cuerpo ya que el domingo terminé muy adolorido, pero ya estoy al 60% recuperado, que digamos.

Estuviste compitiendo contra atletas de gran talla internacional, una vez más se demuestra que Perú está hecho para competencias grandes...

Exactamente. Acá, más en la región Junín, la provincia de Huancayo, ha demostrado que tiene muchos deportistas de alto nivel de fondo en atletismo y han representado a Perú de la mejor manera, y no lo digo yo, lo dicen los resultados.

Hace poco una huancaína, Kimberly García, demostró que Perú es potencia en atletismo, ¿qué opinas respecto a ello?

Creo que nos ha demostrado a todos los deportistas que nosotros tenemos una especie de talento que podemos ganar una medalla mundial y también podemos ganar una medalla olímpica. Solo necesitamos una preparación más completa. Aparte de ello pedir al estado y a las empresas privadas que apoyen más al atletismo, ya que el atletismo y la marcha siempre traen muchos logros para Perú y el apoyo del estado es mínimo. El estado sí nos apoya, pero es muy poco. Creo que habría muchos más buenos resultados si fuera así. El deportista es el último de todo este universo. Somos los últimos del coche cuando en la competencia somos nosotros quien damos la cara.

Desde tú opinión, ¿a qué se debe que la mayoría de nuestros más grandes corredores radican en Huancayo?

Yo pienso por la altura, desde que nosotros nacemos acá en Huancayo que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, nosotros desarrollamos más el corazón y los pulmones por ese hecho. A parte de eso, la mayoría de los deportistas que corren bien y marchan bien, son de economía baja y a veces la necesidad te hace mejorar en todos tus objetivos.

El fondista huancaíno pertenece al Team Nike.

¿Sentiste que pudiste haber tenido un mejor desempeño en los Juegos Olímpicos?

Desde mi punto de vista, sí. En esos Juegos Olímpicos mi participación hubiera sido mejor. Lamentablemente, la pandemia nos afectó mucho a todos los deportistas, incluso han desaparecido muchos deportistas acá que recién estaban iniciando.

¿Te encuentras listo para pelear la medalla en París 2024?

Ahora ya estamos regresando y recuperando nuestro nivel. Faltan aún dos años y mi sueño como deportista es ganar una medalla olímpica. Voy a luchar hasta el último para buscar esa medalla.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR