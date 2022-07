Melchor nos ha regalado una alegría en más de una oportunidad. Sin embargo, en la actualidad, la fondista apunta en darle el mejor cuidado a Leo, su pequeño de tres meses y fruto de su amor con el teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Martín Guzmán Roca. Eso sí, admite volver poco a poco a sus entrenamientos, en Huancayo.

“Recién me estoy acostumbrando a mi vida de madre y los primeros meses han sido bastante complicados. Casi no dormía, pero recién hace una semana, mi hijo se ha ido adaptando al nuevo horario, entonces ya empecé a entrenar poco porque soy cesareada. Estoy feliz en esta nueva etapa de mi vida que tanto esperaba”, nos indica durante su presentación en la tercera edición de #HermesTalks (conversatorio organizado por Hermes).

En cuanto al ámbito deportivo, no siempre la suerte estuvo de su lado, ya que los obstáculos interfirieron la gran meta de toda deportista: competir en unos Juegos Olímpicos. En Río 2016 cargaba consigo una lesión que le impidió terminar la carrera (maratón femenina). Ya, para Tokio 2020, el virus del COVID-19 arrasó con su última oportunidad para decir presente en el continente asiático. Es por ello, que nuestra compatriota aún pone en duda su participación en París 2024.

La fondista formó parte de la charla "Mujeres que Inspiran" de Hermes, llevado a cabo en el Swissotel.

“La verdad, no sé todavía si voy a volver al nivel deportivo (para París 2024), quiero dedicarle tiempo a mi hijo. Anteriormente me dedicaba al atletismo a tiempo completo, dejando de lado todo. Creo que todavía mi bebé es muy pequeño y yo todavía no sé. Quiero acostumbrarme a esta nueva etapa, saber cómo me va y si me va bien, sí me gustaría volver”, sostiene Melchor, quien formó parte de la charla “Mujeres que Inspiran” de la empresa Hermes.

Con la vuelta a los entrenamientos, luego de dar a luz, Inés admitió darle una chance de dos años antes de volver a ponerse las zapatillas, pues su prioridad se encuentra en su familia y con ello, volver a retomar su puesto como abogada. Además, también tiene a su cargo su propio gimnasio, en la ‘Ciudad Incontrastable’. Es decir, es una mujer ocupada.

La fondista Inés Melchor ha decidido guardar momentáneamente las zapatillas por su rol de madre (Crédito: Irene Carranza).

“Estoy casi a un 100% de volver a iniciar mi carrera de derecho, peor estoy viendo ahí, analizando, qué es lo que me va a permitir estar más cerca de mi hijo. Dos veces lo he llevado al estadio y tengo miedo que me pueda enfermar y eso. Ahora tengo bastante cuidado con él”, finalizó.





