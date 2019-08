Se visten de oro: Estados Unidos y Jamaica son los amos de los 100 metros en los Juegos Panamericanos

También en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 , la velocidad parece seguir siendo cosa de Jamaica y Estados Unidos.

En una fría tarde del miércoles en la capital de Perú, tanto la jamaiquina Elaine Thompson como el estadounidense Michael Rodgers cumplieron los pronósticos y ganaron sin problemas las carreras de los 100 metros, la primera con tiempo de 11 segundos 18 centésimas, el varón tras registrar crono de 10 segundos 9 centésimas.



En el caso de Rodgers fue, además, la primera medalla de oro para su país en la prueba reina de la velocidad los Panamericanos desde que Bernard Williams lograra subirse a lo alto del podio en Winnipeg-1999.



"Muy contento de devolver el oro a Estados Unidos, y desde aquí un recuerdo para Bernard. Mantuve la carrera bajo control y no tuve que hacer demasiado. Tengo los relevos 4x100 (el viernes) y ojalá pueda repetir en el podio", concluyó Rodgers.



Pese a la larga sequía continental en cuanto a triunfos, Estados Unidos sigue siendo superpotencia en la velocidad a nivel global, donde solo le supera en los últimos años Jamaica.



Y los isleños esperan alargar su dominio en el Mundial de Catar que empieza el próximo 28 de septiembre, la primera gran cita del atletismo en que no dispondrán del legendario plusmarquista Usain Bolt, ya retirado.



- Sin Gatlin pero con Thompson -



Para ello cuentan con la gran baza que sigue siendo Thompson, actual campeona olímpica en los 100 y 200 metros, y que en Lima se impuso con autoridad a la trinitense Michelle-Lee Ahye y la brasileña Vitoria Cristina Silva.



La jamaiquina quedó algo rezagada en el primer tramo de carrera pero, al igual que Rodgers, pisó el acelerador a mitad de recorrido y se impuso en los últimos metros para anotarle a Jamaica su tercer oro en las dos primeras jornadas del atletismo panamericano.



"Estoy muy contenta. Hacía frío, pero para todas. La carrera me sirvió de preparación para el Mundial. Fueron mis primeros Panamericanos y mi primera medalla. así que estoy agradecida", dijo Thompson.



La campeona olímpica quedó como principal estrella de la velocidad en Lima tras la renuncia del estadounidense Justin Gatlin antes de que empezaran las competencias y es favorita para llevarse el título mundial en Catar.



"No puedo evaluar en una sola carrera como me encuentro a nivel competitivo. Estamos entrenando y creemos que llegaremos bien al Mundial", concluyó Thompson.



El martes en el primer día para el atletismo, Fedrick Dacres ganó el primer oro para Jamaica en el lanzamiento de disco. El miércoles, poco antes de la victoria de Thompson, se impuso también en los 800 metros Natoya Goule.



Por el oro en Doha

La medalla de plata en hombres fue para el brasileño Paulo André Camilo, con 10.16 segundos y el bronce fue para el antiguano Cejhae Greene, con 10.23 segundos, lejos del ritmo de Rodgers.



"Hacía frío y no pensaba que fuera a correr tan rápido. Empecé muy mal en la salida. Nos hicieron salir en ropa corta y se me enfriaron los músculos, pero lo superé", explicó el nuevo campeón panamericano. "No fue mi mejor salida pero me centré en la carrera y ejecuté mejor que los demás. Así llegó el triunfo".



Rodgers, como Thompson para Jamaica, es la gran esperanza de los de las barras y estrellas para pelear el oro en Catar, después de que Gatlin destronara a Bolt en Londres-2017.



LA PREVIA

Este mirécoles, son tres los peruanos que saltan a la pista del estadio de Atletismo de la Villa Deportiva Nacional. Diana Bazalar (100m Vallas Femenino), Maitte Torres (400m Femenino) y José Luis Mandros (Salto de Longitud Masculino) buscarán meterse al cuadro principal y tentar una medalla más para el team Perú.

La primera jornada del atletismo en el estadio de la Videna -recordemos que ya se corrió la maratón y la marcha a campo abierto- fue un éxito total en la Jamaica, Canadá, islas Vírgenes Británicas, Cuba y México, se llevaron las primeras medallas doradas.

Este miércoles se entregarán seis medallas de oro en Salto de longitud masculino, 800m femenino, 100m femenino, 100m masculino, Lanzamiento de bala masculino y decathlon masculino (medalla).

100m Vallas Femenino Semifinal 2/2

Hora: 3:10 pm

Diana Bazalar



400m Femenino Semifinal 1/2

Hora: 3:20 pm

Maitte Torres



Longitud Masculino Final

Hora: 3:35 pm

Jose Luis Mandros

Atletismo en Lima 2019 | Programa de competencias de este miércoles 7 de agosto

Heptathlon femenino

Hora: 2:40 pm.



100m vallas femenino

Hora: 3:00 pm.



400m femenino

Hora: 3:20 pm.

Salto de longitud masculino (medalla)

Hora: 3:35 pm.



400m masculino

Hora: 3:40 pm.



800m femenino (medalla)

Hora: 4:00 pm.

Salto con pértiga

Hora: 4:35 pm.



100m femenino (medalla)

Hora: 4:40 pm.



100m masculino (medalla)

Hora: 4:52 pm.

Lanzamiento de bala masculino (medalla)

Hora: 5:50 pm.



Decathlon masculino (medalla)

Hora. 7:40 pm

Atletismo en Lima 2019 | Precio de entradas del evento de este miércoles 7 de agosto

