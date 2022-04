Después de un intenso mes de marzo en el que sorprendió a todos al ganar la medalla de oro en salto largo en el Campeonato Nacional de España Sub 16 en Pista Cubierta, Cayetana Chirinos volvió con fuerza al Perú para brillar con luz propia en el Campeonato Nacional de Mayores que se disputó hace algunos días en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Sin una pizca de miedo escénico a pesar de ser solo una jovencita de 14 años recién cumplidos, Cayetana ratificó sus condiciones frente a deportistas más experimentadas y logró el segundo puesto en los 100 metros planos con una marca de 12.51 segundos, la mejor de su vida para la prueba reina de la velocidad.

Gracias a la marca impuesta en el Nacional de Mayores, Chirinos aseguró su clasificación al Campeonato Nacional Abierto de España en la categoría sub 16, el cual se celebrará en el mes de julio. Allí, la peruana buscará seguir progresando como la gran promesa del atletismo que ya es

“Me encantó disputar el Nacional de Mayores. Quedar segunda en los 100 metros planos es un orgullo para mí porque se trató de un campeonato absoluto. Además, lograr mi mejor marca para la distancia me motiva aún más para afrontar las competencias que se vienen, especialmente el Campeonato Abierto de España”, dijo Cayetana con emoción.

La atleta nacional crece a pasos agigantados. Si el año pasado irrumpía con una marca de 12.75 segundos en el Mundial Escolar U15 de Serbia, donde ganó la medalla de plata en los 100 metros planos, este mes de abril ha mejorado tres veces su mejor registro. Primero cronometró 12.72 segundos en el V Control Evaluativo de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo; posteriormente, marcó 12.67 en semifinales y 12.51 en la final de los 100 metros planos en el mencionado Nacional de Mayores.

Dicha marca (12.51 segundos) la ubica en el primer lugar del ranking español en la categoría sub 16, mientras que en el Perú le vale para liderar la clasificación del hectómetro en la sub 16 y en la sub 18.

Futuro enorme

Tricampeona en el Nacional Infantil 2021 que se realizó a fines del año pasado en la Videna -oro en 80 metros planos, 80 metros con vallas y salto largo en la categoría sub 14-, Cayetana viene destacando nítidamente como una atleta con indudable potencial.

De hecho, en el Campeonato Nacional de España Sub 16 en Pista Cubierta, la peruana ganó el oro con una marca de 5.63 metros. Chirinos también se impuso en marzo en los 60 metros planos del Campeonato de Madrid Sub 16, con un tiempo de 7.82 segundos.

Cayetana es entrenada desde hace varios años por el exmedallista sudamericano de salto largo y salto triple Óscar Valiente, aunque en España defiende los colores del Club Deportivo Méliz Sport, ya que tiene la doble nacionalidad y puede competir en eventos oficiales del calendario atlético español.

El prestigioso CD Méliz Sport, que dirige el exatleta olímpico Luis Felipe Méliz, viene guiando toda la preparación de Chirinos con la garantía que le otorga ser el club más reconocido en España en pruebas de salto y velocidad, al punto que tiene en su staff de entrenadores a dos excampeones mundiales y olímpicos como Iván Pedroso y Javier Sotomayor.

Mientras distribuye su tiempo entre la pista y el colegio, la adolescente se abre paso en el Perú y España impulsada por una pasión que la hace soñar despierta con llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Falta mucho para eso, pero vale la pena soñar cuando el talento, la planificación y el deseo van de la mano.