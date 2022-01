Buccaneers vs. Rams se ven las caras este domingo 23 de enero por la Ronda Divisional de la NFL en el Raymond James Stadium a las 2:00 p.m. (México) y 3:00 p.m. (Perú). Los de Tampa Bay buscan ir rumbo al bicampeonato, pero la tarea no es sencilla ante el siete veces campeón del Super Bowl. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

El equipo local, liderado por el legendario Tom Brady, llega como favorito para llevarse el triunfo sobre todo por el récord positivo de 14 victorias y solo cuatro derrotas que obtuvieron tras una consistente fase regular de la temporada. Brady encarará este duelo como el líder en pases de anotación dentro de toda la NFL con 43 y busca su octavo anillo de campeonato. Jugadores como Mike Evans y Giovani Bernard también tendrán una gran responsabilidad en este partido.

Por su parte, los Carneros no llegan con una marca no muy distinta a la de los Bucs pues terminaron la fase regular con números de 13 victorias y cinco derrotas, la última de estas en manos de los 49ers en el cierre de la campaña. Matthew Stafford tendrá una gran responsabilidad a la ofensiva pero cuenta con Cooper Kuup, uno de los mejores receptores en la temporada y que querrá hacerle mucho daño a Tampa Bay acompañado de Odell Beckham Jr.

Buccaneers vs. Rams: horarios del partido

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Buccaneers vs. Rams?

Este partido lo podrás seguir por el canal 5 de Televisa (TUDN), así como por la señal de Fox Sports. Asimismo, también podrás verlo de manera gratuita a través de Fanatiz.

Jugadores a seguir en el Buccaneers vs. Rams

Tom Brady/QB/Bucs

Desde que llego a Tampa Bay, Tom Brady no ha podido derrotar a los Rams; sin embargo, ‘Tom Terrific’ buscará cambiar la narrativa en el duelo de la Ronda Divisional ya que en postemporada ha vencido en dos ocasiones a los Rams, ambas en el Super Bowl.

Además, una ventaja que tiene Brady es que ha ganado nueve partidos consecutivos disputados en la Ronda Divisional. Su última derrota en dicha ronda fue en la temporada de 2010 contra los New York Jets de Mark Sanchez.

Matthew Stafford/QB/Rams

Stafford acaba de conseguir su primera victoria de playoffs en 13 años como profesional y quiere construir sobre ello para vencer a los Bucs en la Ronda Divisional.

El antecedente más reciente de un enfrentamiento contra Brady fue el partido de la temporada regular contra Tampa Bay en el SoFi Stadium. y Stafford lanzó para 343 yardas y cuatro touchdowns para vencer 38-27 a los Bucs; sin embargo, las cosas no serán sencillas en el Raymond James Stadium.

Jalen Ramsey/CB/Rams

Ramsey tendrá la tarea de defender al wide receiver Mike Evans, objetivo favorito de Tom Brady tras la ausencia de Chris Godwin por lesión. Curiosamente, Ramsey llegó a Los Angeles media temporada antes de lo que Brady llegó a Tampa Bay; en los dos partidos en los que se han enfrentado, el cornerback registra 14 tacleadas sin intercepciones.

