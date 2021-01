Buccaneers vs. Saints EN VIVO EN DIRECTO vía TUDN y FOX Deportes: sigue ONLINE TV Transmisión del partido por los playoffs de la NFL con Tom Brady desde el Mercedes-Benz Superdome en Louisiana. Este partido será por la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional (NFC) y se llevará a cabo el domingo 17 de enero a partir de las 6:40 de la tarde (hora del Este), 5:40 de la tarde (hora del Centro) y 3:40 de la tarde (hora del Pacífico). Este duelo no solo será entre Tampa Bay Buccaneers y New Orleans Saints, también enfrentará a dos leyendas como Tom Brady y Drew Brees. Depor.com te ofrece GRATIS y EN DIRECTO todas las incidencias, puntos y más detalles del partido entre Buccaneers vs Saints para toda América Latina.

Asus 43 años, Tom Brady quiere continuar haciendo historia en la NFL. El exquarteback de New England Patriots llegó esta temporada a los Tampa Bay Buccaneers para tratar de llevarlo al Super Bowl. Y de momento el sueño sigue vigente para el mariscal de campo.

Desde su llegada a Tampa, Brady hizo que los Buccaneers avanzaran a los playoffs por primera vez en 13 años. Y el último fin de semana, tras vencer a Washington Football Team por 31-23 en la ronda de comodines, consiguieron su primera victoria en post temporada desde 2002.

El próximo reto de Tampa Bay Buccaneers será ante New Orleans Saints este domingo desde el Mercedes-Benz Superdome. Un duelo que significará todo un desafío para Tom Brady.

Saints vs. Buccaneers: horarios y canales del juego

México – 5:40 p.m. / TUDN - FOX Deportes

Estados Unidos (E.T): 6:40 p.m. - FOX - FOX Deoprtes

Perú – 6:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Colombia – 6:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Ecuador – 6:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Bolivia – 7:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Venezuela – 7:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Argentina – 8:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Chile – 8:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Paraguay – 8:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

Uruguay – 8:40 p.m. - ESPN - FOX Sports

España – 12:05 a.m (luns 18 de enero) . - Movistar +

Y es que enfrentará a los Saints de Drew Brees, que vienen de aplastar a lo Chicago Bears por 21-9 en la ronda de comodines. En los dos duelos en los que los mariscales de campo se enfrentaron, el equipo de New Orleans salió con la victoria.

Incluso en el segundo partido los Saints le dieron una paliza a los Buccaneers con un triunfo por 38-3 en la novena semana de la temporada regular de la NFL.

“Debemos mejor mucho”, aseguró Brady tras vencer a Washington. Será todo un reto para los ‘Bucs’, sobre todo por las interrogantes en defensa, pero el hecho de que el equipo de Tampa Bay vuelva a los partidos de postemporada dan una imagen esperanzadora a sus fanáticos.