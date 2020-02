Canales Super Bowl 2020 EN VIVO AQUÍ: sigue el duelo entre Chiefs y 49ers, y la presentación de Shakira y JLO

Canales AQUÍ, Super Bowl 2020 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami este domingo 2 de febrero. Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers lucharán para quedarse con el ansiado anillo de campeonato. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y FOX Sports.

Los Kansas City Chiefs se encuentran liderados por el mariscal de campo Patrick Mohames. El equipo llega a este partido luego de ganar el último domingo la final de la Conferencia Americana, tras derrotar a los Tennessee Titans por 35-24.

Por su parte, sus rivales los San Francisco 49ers vencieron en la final de la Conferencia Nacional a los Green Bay Packers por 37-20. La franquicia californiana se encuentra liderada por su ‘quarterback’ Jimmy Garoppolo y por su corredor Raheem Mostert, quien se lució con 4 ‘touchdown’ ante los Packers.

Los 49ers, además, buscan su sexto Super Bowl luego de ganarlo en cinco oportunidades: 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995. ¿Podrán romperle la mala racha que tiene hace más de veinte años? La situación está difícil porque tienen enfrente a unos Chiefs que solo se llevaron el anillo en 1970. Y van por el segundo.

Si el equipo de Kansas se impone este domingo, Mahomes, de 24 años, se convertiría en el segundo mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl.

“Voy a salir y tratar de divertirme y jugar como he jugado durante toda la temporada”, dijo el joven texano a los periodistas.

“Es una oportunidad única en la vida que espero tener muchas veces más. Es temprano en mi carrera y estoy emocionado de salir con mis hermanos y tratar de ganar”, agregó.

Este juego, además, contará con la participación de Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del evento. Se espera que la colombiana cante temas como She Wolf, Powerful, Chantaje, La Tortura, Beautiful Liar y Hip’s Don’t Lie.

Mientras que JLO podría interpretar las canciones Get Right, Waiting For Tonight, Booty y On the Floor. Sin duda, será un espectáculo en donde brillará la cultura latina.

