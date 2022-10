Cayetana nació en España pero su corazón es blanquirrojo. Tanto fue su talento que la misma Real Federación Española de Atletismo (RFEA) le permitió correr para ellos, sin embargo, tomó al Perú como prioridad. Hoy la joven se alista para competir en el Etapa Nacional Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022, que se disputará en Lima del 24 al 28 de octubre. No obstante su objetivo más claro se encuentra Sudamericano Escolar en Brasil 2022 y, posteriormente, estar presente en unos Juegos Olímpicos.

¿Desde que edad empezaste a practicar el atletismo?

Mi papás hacen atletismo, empezaron en el colegio y nunca dejaron de hacer atletismo, Entonces, después de mi hermano yo nací y nos llevaban a sus entrenamientos y ya después yo empecé a corretearlos, si mi mamá saltaba, yo saltaba atrás. Empecé como jugando a los seis años y de ahí y me empezó a gustar. Ya desde el año pasado represento al Perú.

Actualmente te desempeñas en los 100m y salto largo, ¿te gustaría probar alguna otra modalidad?

Desde un principio empecé haciendo 50m por ser pequeña, de ahí fui subiendo a 60m, 80m y a 100m. Siempre hacía velocidad y salto largo. Hay otras pruebas que si me gustarían probar como vallas, salto triple y 200m. En lanzamientos siento que sería mala, pero sería divertido probar.

Hace algunos meses estuviste presente Campeonato de España Sub 16, ¿cómo sentiste el nivel europeo a comparación del nacional?

El nivel definitivamente es mayor. Aquí, no quiero sonar sobrada, pero ganaba con mucha ventaja. Entonces, ir ahí y sentir que tienes a alguien al costado o adelante , era como que “wow”. No hay una que te hace la pelea, sino todas tienen el mismo nivel. Todas en el 100m, en julio, en la final, todas tenían 12, y acá corren en 13, 14 o 15 (segundos). Allá el nivel es muy parejo.

Lo mejor es que ganas experiencia...

La primera vez que salí a competir fue en el Mundial de Serbia en 2021 y me estaba muriendo de miedo. Estaba demasiado nerviosa, incluso me daba vergüenza calentar, y mi papá me dijo: “Cayetana, tienes que calentar”, porque estaba al costado y no querían que me vean. Me daba miedo ver a todas enormes y musculosas, pero, definitivamente ahí me di cuenta que no todo es el tamaño. Lo bueno es que voy agarrando experiencia a nivel internacional

Ganaste medalla de oro. No solo rompiste un récord nacional, sino también en el campeonato español...

Yo no sabía del récord del campeonato, simplemente fui. Una semana antes había roto el récord de acá, el 18. Entonces, yo estaba con ganas de mejorar mi marca, y mejorando esa marca rompí dos récords más. No estaba planeado, me sorprendí, la verdad (se ríe). No pensé que iba a ganar, porque en la semifinal, quedó todo muy parejo. Yo pensé tal vez ganar o sacar medalla, pero más parejo, más peleado.

¿Qué ritmo llevan tus entrenamientos hoy en día?

Ahorita estoy en etapa base, ya terminándola. Fue la etapa base, la etapa dura, que hacías tramo de 150m y fuerza, lanzamientos de pelota y así. Pero ahorita estoy entrando a la etapa competitiva. Vamos bajando un poco la carga y empezar a hacer las mediciones de la carrera de salto largo. Es más técnico que fuerza.

¿Continúas perteneciendo al Club Méliz en España?

Sí. El Méliz está dirigido por Luis Felipe Méliz, él también es mi entrenador, pero allá en España, entonces hubo la oportunidad de pertenecer a su club, en setiembre del año pasado, y sigo perteneciendo a ese club. Luis Felipe trabaja con Iván Pedrozo y Javier Sotomayor que son campeones olímpicos, y también Yulimar Rojas, que es campeona olímpica en salto triple. Entonces, voy a entrenar a España y veo a cuatro campeones olímpicos caminando por ahí.

¿Qué próximos proyectos se vienen para ti antes de finalizar el año?

El campeonato de Chile que estaré como invitada, pero, el más grande de este año es el Sudamericano Escolar en Brasil. Aquí son por etapas y falta una que es la etapa nacional y ahí agarran quiénes van a ir, pero, tengo una buena marca. Tengo 9.80 y pedían 10.50 para clasificar. Ya clasifiqué y me estoy preparando para diciembre, que se vana a jugar del 5 al 15 en Brasilia.

¿Serás la única peruana?

No sé si agarran a una o dos, pero hasta el momento, creo que sí.

¿Cómo ves a esta nueva generación de atletas peruanos?

Definitivamente, ahora hay muy bueno atletas. En categoría como sub 18, sub 20, sub 23, hay un equipazo. Los que han viajado a Sudamericanos tienen un talentazos.

Sobre todo que Perú se prepara para ser sede de los Iberoamericano Sub 18 (2023) y el Campeonato Mundial Sub 20 (2024)…

Eso va a estar bueno. Perú va a darlo todo. Yo veo a los que van a participar y si siguen trabajando así, la veo linda para Perú. Para mí es una meta a la que estamos llegando porque quiero sacar una medalla ahí (Mundial). Y, sinceramente, siento que yo lo puedo hacer.

¿Cómo te ves aquí a un par de años?

Ahora estamos planificando. A largo plazo me veo en un olimpiada, y la que estamos apuntando es la de Los Ángeles 2028, pero, yo por ahí tengo un poquito de fe de poder llegar a París 2024. Para esto necesito trabajo, alimentación y concentración. Entreno y doy todo lo posible para estar ahí.





