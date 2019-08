A tener en cuenta: las vías cerradas, medidas para asistentes y recomendaciones para la Ceremonia de clausura Lima 2019

El espectáculo está asegurado y todo apunta a que será un show espectacular, pero hay que tomar las medidas correctas para que todo se realice de la mejor forma. La ceremonia de clausura de Lima 2019 se realizará este domingo y estas son las precauciones que deberán tomar antes, durante y después del evento.

Fin de Fiesta. Cerca de 50 mil personas asistirán a la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se realizará el domingo 11 de agosto, desde las 6.30 p.m., en el Estadio Nacional. El show principal estará a cargo del cantante Gian Marco y el Ballet Folclórico Nacional

Ante tal expectativa, la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) y la Policía Nacional del Perú (PNP), han tomado las medidas de seguridad respectivas y brindan las recomendaciones al público asistente, entre las que resalta la invocación a llegar en transporte público:

Antes de salir de casa

• Recuerde que las puertas del Estadio Nacional se abren a las 3:30 p.m. Tener presente que los asientos no son numerados, a excepción de la tribuna occidente.

• Todos los menores de 18 años deben ingresar acompañados de un adulto

• No lleve:

o Botellas de plásticos ni de vidrio.

o Pancartas, bicicletas, scooter, armas, aerosoles, bebidas alcohólicas, alimentos no procesados.

o Mascotas.

• Solo se permitirá llevar productos envasados, sellados y con registro sanitario.



Cómo llegar al Estadio Nacional

• Para su traslado, haga uso de medios de transporte público disponibles en la ciudad de Lima.

• No acuda con vehículo propio.

• El acceso vehicular y peatonal para cualquier persona será por Av. Paseo de la República, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa y Av. Salaverry.

• El ingreso peatonal con ticket de entrada será por la Av. Paseo de la Republica y Calle Jose Díaz.

• El ingreso peatonal y vehicular sólo con acreditación (Prensa, Proveedores, Organización Lima 2019) será por Av. Petit Thouars, Calle José Díaz, Jr. Manuel Corpancho, Jr. Saco Oliveros, Jr. Madre de Dios y Alameda de la Integración.



Puertas de ingreso

Las puertas de ingreso, según la zona de tribuna a la que se dirige, serán:

• Oriente: puerta 1

• Sur: puerta 2

• Occidente: puerta 3

• Norte: puerta 4

• Palcos: dos accesos; entre Av. Paseo de la Republica y Calle José Díaz y entre Alameda de la Integración y Paseo de la Republica.



Cierre de vías

Además, se precisa que, desde las 00:00 horas del domingo 11 hasta las 04:00 horas del lunes 12 de agosto, se cerrarán las calles aledañas al Estadio Nacional, por lo que se exhorta a la población a respetar las medidas de seguridad y demostrar ser buenos anfitriones, porque en estos Juegos Panamericanos



