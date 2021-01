Chiefs vs. Browns EN VIVO y ONLINE vía ESPN 2 y ESPN Deportes: sigue EN DIRECTO duelo por los playoffs de la NFL desde el Arrowhead Stadium en Kansas. El partido por la Ronda Divisional de la Conferencia Americana (AFC) se celebrará este domingo 17 de enero a partir de las 3:05 de la tarde (hora del Este), 2:05 (hora del Centro) y 12:05 pm (hora del Pacífico). Los Kansas City Chiefs, últimos ganadores del Super Bowl, son los claros favoritos luego de acabar primeros en su conferencia, pero no deberán confiarse ante los Cleveland Browns, que ya saben jugar contra los pronósticos. Depor.com te ofrece GRATIS y EN DIRECTO todas las incidencias, puntos y más detalles del Chiefs vs. Browns a través de la señal de CBS y ESPN para toda América Latina.

Haber acabado en primer lugar en la Conferencia Americana, con 14 triunfos en 17 semanas regulares, hizo que Kansas City Chiefs se libre de la ronda de comodines de la NFL y acceda directo a al ronda divisional. Eso sí, los ‘Jefes’ estuvieron atentos a los partidos, pues de una de las llaves saldría su rival para pelear camino hacia las finales del Super Bowl.

Efectivamente, los Cleveland Browns son los siguientes rivales de los últimos campeones del Super Bowl. Esto luego de vencer de forma espectacular a los Pittsburgh Steelers, los favoritos de la serie por 48-37

De esta forma, el equipo de Patrick Mahomes estará enfrentando a los Cleveland Browns. Un duelo entre el primero de la Conferencia Americana y el sexto sembrado de la liga.

Chiefs vs Browns: horarios y canales del juego

México – 2:05 p.m. / TUDN - ESPN Deportes

Estados Unidos (E.T): 3:05 p.m. - CBS - ESPN Deportes

Perú – 3:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Colombia – 3:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Ecuador – 3:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Bolivia – 4:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Venezuela – 4:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Argentina – 5:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Chile – 5:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

Paraguay – 5015 p.m. - ESPN - FOX Sports

Uruguay – 5:05 p.m. - ESPN - FOX Sports

España – 9:05 p.m . - Movistar +

Y aunque los Chiefs son los amplios favoritos deberán tomar sus precauciones y no subestimar a los Browns, pues podrían sufrir el mismo resultado que los Steelers. Eso sí, la responsabilidad de pasar no solo a la final de la conferencia, sino al Super Bowl está en la cancha de Patrick Mahomes y compañía.

Sin embargo, no solo las cámaras estarán viendo al quaterback Mahomes, también a Kareem Hunt, quien enfrentará a su exequipo. El actual jugador de los Browns es una preocupación para el entrenador Andy Reid, de los Chiefs.

“Me gusta Kareem. Me alegra que las cosas le vayan bien. Conoce a muchos de los muchachos que estuvieron (en los Chiefs) el año pasado y probablemente se sintió mal por no ser parte de todo eso. Sobre todo, estoy feliz por él; que las cosas van en la dirección correcta para él”, aseguró el ‘coach’.