Ciclismo BMX en Lima 2019 EN VIVO: sigue la actuación de la colombiana Mariana Pajón en los Juegos Panamericanos

Ciclismo BMX en Lima 2019 arranca EN VIVO este viernes 9 de agosto desde las 11:00 am. (hora peruana) desde la Costa Verde de San Miguel y con la presencia de la multicampeona y medallista olímpica Mariana Pajón (Colombia) en competencia. No te pierdas la transmisión de esta competencia por la señal de latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y el streaming de ESPN. Sigue todas las carreras de esta modalidad en los Juegos Panamericanos.

Este viernes, la pista de BMX de la Costa Verde se viete de gala para recibir a una de las mejores en la historia de esta disciplina como es la colombiana Mariana Pajón que va en busca del segundo oro panamericano en su historia.

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 11:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (streaming)

México 11:00 am. |

Ecuador 11:00 am. |

Colombia 11:00 am. |

Bolivia 12:00 pm. |

Paraguay 12:00 pm. |

Venezuela 12:00 pm. |

Brasil 1:00 pm. |

Argentina 1:00 pm. |

Chile 1:00 pm. |

Uruguay 1:00 pm. |

España 1:00 pm. |

Mariana Pajón, ganadora de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río 2016, como sus más grandes logros, a demás de multiples títulos mundiales, sudamericanos, bolivarianos y el oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, se hará presente en Lima este viernes en busca de cobrarse una revancha tras lo sucedido hace cuatro años.

La ciclista de 27 años no pudo repetir el oro panamericano en 2015 a causa de una dolorosa caída en la final del race femenino. No sufrió lesiones graves, pero sí dejó que la estadounidense Felicia Stancil herede la presea que dejó. En Lima 2019, su principal amenaza en la lucha por la presea dorada es la ecuatoriana Doménica Azuero y como representante local estará Luciana Li.

En varones, el ecuatoriano Alfredo Campo se presenta como uno de los favoritos a ganar la medalla de oro en la categoría donde competirá el peruano André Lacroix

Ciclismo BMX en Lima 2019 | peruanos que competirán este 9 de agosto



Race masculino

Cuartos de final

Hora: Desde las 11:00 am.

Peruano: Andre Lacroix



Race femenino

Semifinal

Hora: Desde las 12:30 pm.

Peruano: Luciana Li

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Precio de las entradas para este 9 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Ciclismo BMX en Lima 2019 | Mapa del evento de este viernes 9 de agosto

