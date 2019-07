Juegos Panamericanos Lima 2019: ¿cómo comprar entradas para las competiciones?

Tras varios meses de preparación, el miércoles 24 de julio se dio inicio a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para esta edición XVIII, la capital peruana alberga a más de 6 mil deportistas de 41 países de América en 39 deportes y 62 disciplinas diferentes. Asimismo, la ceremonia de inauguración este viernes 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima.

Muchos peruanos, de la capital y del interior del país, se darán cita a las distintas sedes de los Juegos para apreciar las competencias de las 62 disciplinas. En ese sentido, buscan información certera de cómo comprar entradas para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y, sobre todo, el precio de los boletos. La misma la encontrarás a continuación.

¿Cómo comprar entradas para Lima 2019?

Existen dos opciones. La primera es en los módulos de venta que puso el Comité Organizador de Lima 2019 en distintos lugares de la capital. Estos son los módulos habitados:

Chorrillos: Hipermercado Metro - Av. Prolongación Paseo de la República S/N Urb. Matelini, Centro Comercial Plaza Lima Sur.

Independencia: Hipermercado Metro - Av. Alfredo Mendiola 3900.

La Molina: Tienda WONG Camacho - Av. Javier Prado 5055, Centro Comercial Plaza Camacho.

Lima: Hipermercado Metro - Jr. Cuzco 245.

Miraflores: Tienda WONG Bajada Balta - Malecón Balta 626.

San Borja: Tienda WONG - Jirón Ucello 162.

San Isidro: Tienda WONG - Av. Dos de Mayo 1099.

San Juan de Miraflores: Tienda Metro Atocongo - Al. Los Héroes 100.

San Miguel: Hipermercado Metro - Av. La Marina esquina con Parque de las Leyendas.

Surco: Tienda WONG - Av. Alfredo Benavides 5250

Surco: Jockey Plaza - Av. Javier Prado Este N° 4200

Asimismo, la organización dispuso una página web: www.lima2019.pe , donde podrás comprar tu boleto desde la opción 'tickets'. En el caso de las entradas digitales, denominadas e-ticket, ya no será necesaria la impresión, pues el espectador podrá presentar su entrada electrónica al ingreso del escenario deportivo, mostrándola desde su celular.

▶ PARA COMPRAR LA ENTRADAS POR INTERNET INGRESA AQUÍ.

El Estadio Nacional será sede de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Andina) El Estadio Nacional será sede de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Andina) El Estadio Nacional será sede de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Andina)

Precio, disciplinas, fechas y sedes de los Panamericanos 2019

ATLETISMO



Sede: VIDENA Estadio Atlético

Fechas: Del 06 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 80 soles

A - Menores de 18: 40 soles

A - Adulto Mayor: 40 soles

B - Regular: 60 soles

B - Menores de 18: 30 soles

B - Adulto Mayor: 30 soles

C - Regular: 30 soles

C - Menores de 18: 15 soles

C - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



BALONCESTO



Sede: Coliseo Eduardo Dibós

Fechas: Del 31 de julio al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 60 soles

A - Menores de 18: 30 soles

A - Adulto Mayor: 30 soles

B - Regular: 40 soles

B - Menores de 18: 20 soles

B - Adulto Mayor: 20 soles

C - Regular: 20 soles

C - Menores de 18: 10 soles

C - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



BALONCESTO 3X3



Sede: Coliseo Eduardo Dibós

Fechas: 27, 28, 29 de julio.

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles

Cancha - Regular: 40 soles

Cancha - Menores de 18: 20 soles

Cancha - Adulto Mayor: 20 soles



BALONMANO



Sede: VIDENA Polideportivo 1

Fechas: Del 25 de julio al 5 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



BOWLING



Sede: VIDENA Bowling Center

Fechas: Del 25 de julio al 30 de julio

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



Milco, mascota oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019) Milco, mascota oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019) Milco, mascota oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019)

BOXEO

​

Sede: Coliseo Miguel Grau

Fechas: 27, 28, 29, 30 de julio y 1, 2 de agosto.

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



BÁDMINTON



Sede: VIDENA Polideportivo 3

Fechas: 29, 30, 31 de julio y 1, 2 de agosto.

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



BÉISBOL (Hombres)



Sede: VMT Campo de Béisbol

Fechas: 29, 30, 31 de julio y 1, 2, 3, 4 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



CICLISMO BMX



Sede: CV Circuito BMX (San Miguel)

Fechas: 8 y 9 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



CICLISMO FREESTYLE



Sede: VIDENA Velódromo

Fechas: 11 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



CICLISMO DE PISTA



Sede: VIDENA Velódromo

Fechas: Del 1 al 4 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



Boletos oficiales de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019) Boletos oficiales de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019) Boletos oficiales de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Lima 2019)

CICLISMO DE RUTA



Sede: CV Circuito San Miguel

Fechas: 7 y 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



CLAVADOS



Sede: VIDENA Centro Acuático

Fechas: Del 1 al 5 de agosto y 7, 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



ECUESTRE ADIESTRAMIENTO



Sede: Escuela de Equitación del Ejército

Fechas: 28, 29, 31 de julio y del 1 al 5 de agosto

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



ECUESTRE EVENTING



Sede: Escuela de Equitación del Ejército

Fechas: 2, 3, 4, de agosto.

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



ECUESTRE SALTO



Sede: Escuela de Equitación del Ejército

Fechas: 6, 7 y 9 de agosto.

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



ESGRIMA



Sede: Lima Conventon Center

Fechas: Del 5 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



Los representantes nacionales buscarán consagrarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Facebook: @lima2019juegos) Los representantes nacionales buscarán consagrarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Facebook: @lima2019juegos)

FISICOCULTURISMO



Sede: Coliseo Mariscal Cáceres

Fechas: 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



FÚTBOL



Sede: Estadio San Marcos

Fechas: 28, 29, 30 de julio y 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



GIMNASIA ARTÍSTICA



Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: Del 27 al 31 de julio

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



GIMNASIA RÍTMICA



Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: Del 2 al 5 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



GIMNASIA TRAMPOLÍN



Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: 4 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



GOLF



Sede: Lima Golf Club

Fechas: Del 8 al 11 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



HOCKEY

​

Sede: VMT Campo de Hockey

Fechas: 29, 30, 31 de julio y del 1 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



JUDO



Sede: VIDENA Polideportivo 1

Fechas: Del 8 al 11

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles

KARATE KATA



Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: 9 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



KARATE KUMITE



Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: 10 y 11 de agosto

Precios:

Sede: Polideportivo Villa El Salvador

Fechas: 9 de agosto

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



LEVANTAMIENTO DE PESAS



Sede: Coliseo Mariscal Cáceres

Fechas: Del 27 al 30 de julio

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



LUCHA GRECORROMANA



Sede: Coliseo Miguel Grau

Fechas: Del 7 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



NATACIÓN



Sede: VIDENA Centro Acuático

Fechas: Del 6 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



NATACIÓN ARTÍSTICA



Sede: VIDENA Centro Acuático

Fechas: 29 y 31 de julio

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



PATINAJE ARTÍSTICO



Sede: VIDENA Polideportivo 3

Fechas: 26 y 27 de julio

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



PATINAJE DE VELOCIDAD



Sede: CV Pista de Patinaje (San Miguel)

Fechas: 9 y 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



PELOTA VASCA



Sede: VMT Canchas de Pelota Vasca

Fechas: Del 4 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



PENTATLÓN MODERNO ESGRIMA



Sede: Lima Convention Center

Fechas: Del 26 al 30 de julio

Precios:

A - Regular: 10 soles

A - Menores de 18: 5 soles

A - Adulto Mayor: 5 soles

Asiento Accesible - SR: 5 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 5 soles



POLO ACUÁTICO



Sede: VMT Centro Acuático

Fechas: 4, 5, 6, 8, 9, 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



RUGBY



Sede: VMT Campo de Rugby

Fechas: Del 26 al 28 de julio

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



RÁQUETBOL



Sede: VDR Callao Canchas de Ráquetbol

Fechas: Del 2 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



¡La Delegación nacional es la más grande de la historia del Perú en unos Juegos Panamericanos desde 1951! Serán 827 los integrantes de la comitiva nacional de los cuales son 592 atletas. (Foto: Lima 2019) ¡La Delegación nacional es la más grande de la historia del Perú en unos Juegos Panamericanos desde 1951! Serán 827 los integrantes de la comitiva nacional de los cuales son 592 atletas. (Foto: Lima 2019) Lima 2019

SQUASH



Sede: VIDENA Car

Fechas: Del 25 al 31 de julio

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



SURF



Sede: Complejo Deportivo de Punta Rocas

Fechas: 29, 30, 31 de julio y 1, 2, 3, 4 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



SÓFTBOL



Sede: VMT Campo de Sóftbol

Fechas: 25, 27, 28, 29, 30, 31 de julio y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



TAEKWONDO - KYORUGI & POOMSAE



Sede: Polideportivo Callao

Fechas: 27, 28, 29 de julio

Precios:

A - Regular: 40 soles

A - Menores de 18: 20 soles

A - Adulto Mayor: 20 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



TENIS



Sede: Club Lawn Tennis

Fechas: 29, 30, 31 de julio y del 1 al 4 de agosto

Precios:

Accesso Total - Regular: 50 soles

Accesso Total - Menores de 18: 25 soles

Accesso Total - Adulto Mayor: 25 soles

Estadio y canchas - Regular: 40 soles

Estadio y canchas - Menores de 18: 20 soles

Estadio y canchas - Adulto Mayor: 20 soles

Grand Stand y canchas - Regular: 20 soles

Grand Stand y canchas - Menores de 18: 10 soles

Grand Stand y canchas - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



TENIS DE MESA

​

Sede: VIDENA Polideportivo 3

Fechas: 26 de julio y del 4 al 10 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



TIRO

​

Sede: Polígono Las Palmas

Fechas: Del 27 al 31 de julio y del 1 al 3 de agosto

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles



TIRO CON ARCO



Sede: VMT Campo de Rugby

Fechas: Del 7 al 11 de agosto

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



VOLEIBOL

​

Sede: Polideportivo Callao

Fechas: 31 de julio y del 1 al 4, del 7 al 11 de agosto

Precios:

A - Regular: 50 soles

A - Menores de 18: 25 soles

A - Adulto Mayor: 25 soles

B - Regular: 30 soles

B - Menores de 18: 15 soles

B - Adulto Mayor: 15 soles

C - Regular: 20 soles

C - Menores de 18: 10 soles

C - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



VOLEIBOL DE PLAYA

Sede: CV Estadio de Voleibol Playa (San Miguel)

Fechas: Del 25 al 30 de julio

Precios:

A - Regular: 30 soles

A - Menores de 18: 15 soles

A - Adulto Mayor: 15 soles

B - Regular: 20 soles

B - Menores de 18: 10 soles

B - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles