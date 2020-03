El Gobierno del Perú, a cargo del presidente Martín Vizcarra, decreto el domingo pasado una cuarentena de quince días para evitar la expansión del Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. A pesar de esto, mucha gente no obedece. Así que los deportistas peruanos han decidido unirse para ayudar a frenar la propagación de un virus, proveniente de Wuhan, que ya ha matado a más de 14 mil personas en todo el mundo.

Alexandra Grande (karate), Mario Andrés Mustafa (esquí acuático), Daniella Borda (tiro deportivo), Silvana Segura (atletismo), María Fernanda Reyes (surf), Camila Valle (remo), Paola Mautino (atletismo), Eduardo Romay (vóley), Mayte Bellota (judo), Dunia Felices (para natación), Pilar Jauregui (parabádminton), Pamela Noya (remo), Stefano Peschiera (vela), Pedro Pablo de Vinatea (parabádminton) y Nicolás Pacheco (tiro deportivo) son quienes aparece en el video y dan este fuerte mensaje.

“Hola, somos los deportistas del Team Perú y tenemos algo que decirle a todos ustedes. Sabemos que estos días son muy difíciles para nosotros. Estamos en la competencia más dura que nos ha toca vivir. El Covid-19 es una enorme amenaza para todos. Muchas personas alrededor del mundo están muriendo y en Perú cada día hay más infectados”, inicia el mensaje.

“Por eso, queremos pedirle que se queden en casa. El aislamiento social es fundamental para frenar el virus. Mientras menos contacto tengas con otras personas, habrán menos posibilidades de contagio. Si debes comprar, solo debe salir una sola persona por familia. En las tiendas, farmacias o bancos, mantén tu distancia de dos metros por cada persona. Si debes sacar a tu mascota, que sea por poco tiempo y tomando todas las precauciones", continúan los deportistas.

Y concluyen: “Lávate las manos constantemente, sobre todo si has salido de tu casa. Esta vez no te pedimos gritos de alientos ni aplausos ni reconocimiento. Te pedimos un gesto de solidaridad. Solo depende de nosotros salir de esta. Yo me quedo en casa”.

