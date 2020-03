Aaron Rodgers, estrella de la NFL, y tres acompañantes habían programado viajar a países sudamericanos para pasar las vacaciones. Sin embargo, el coronavirus provocó un cambio de planes y todos tuvieron que retornar a casa.

Pero, el regreso a Estados Unidos fue algo accidentado, según narró el integrante de los Green Bay Packers en el programa McAfee & Hawk: Sports Talks. El mariscal de campo reveló que vivió momento de tensión en el aeropuerto de Perú.

“¿Han visto la película Argo? La escena al final en la que se apuran al aeropuerto. Nadie nos perseguía o nos retenía afortunadamente. No teníamos que hablar farsi para regresar al país, pero hubo momentos en los que nos preocupamos sobre si saldríamos. Era el absoluto pandemónium el aeropuerto”, contó Rodgers sobre sus últimos minutos en Lima.

El quarterback señaló que hizo un vuelo privado, 15 minutos antes del plazo establecido por el Gobierno de Perú e indicó que pudo quedarse varado si elegía un vuelo comercial.

“Cuando salimos rumbo al aeropuerto como a las siete de la mañana, había tanta gente que no te podías mover. Pensaba, ‘esto no es muy seguro’. No había máscaras, y había pánico en el aire. Pero de alguna manera (nosotros) lo logramos y luego cerraron el aeropuerto porque había mal clima”, añadió.

Aaron Rodgers había estado en Cusco y confirmó que no experimentó -desde su llegada a casa en Malibu, California- ningún síntoma del coronavirus. “Creo que estamos bien”, aseguró la estrella de la NFL.

