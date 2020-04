Después de veinte años de inactividad, la XFL había regresado al primer plano aprovechándose, en gran medida, de que la NFL estaba en su temporada baja. Tan bien le estaba yendo a la competencia ideada por Vince McMahon que se hablaba de que la liga de Roger Goodell podría emular algunas reglas vistas en la XFL.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus que azota el mundo, y en forma muy grave a Estados Unidos, echó por tierra todo lo avanzado. Cuando ya se habían disputado cinco jornadas, O sea a media temporada, la liga de football se tuvo que suspender a mediados de marzo a causa del COVID-19. Dado que la situación en la potencia mundial se fue agravando, las autoridades de la XFL anunciaron la cancelación de la temporada y aseguraron que retornarían con fuerza el 2021.

De acuerdo a un informe de los reporteros Kevin Seifert y Field Yates, de ESPN, esto último tampoco sucedería. Los comunicadores aseveraron que la XFL suspendió sus operaciones, despidió a casi todo su personal y en sus planes ya no figura la posibilidad de que la competencia se vuelva a jugar el próximo año.

Falta el pronunciamiento oficial

Hay que señalar que por ahora ningún representante de la XFL se ha pronunciado al respecto (por ejemplo, el CEO Jeffrey Pollack no dijo nada sobre ese asunto en su última conferencia). Según AS, "fue un exintegrante prominente” de la XFL quien afirmó que ‘se acabó. No regresará’”. Veremos qué sucede.

