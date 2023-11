La justicia tarda, pero llega. La Corte Superior del Poder Judicial ha emplazado y enmendado la la pana al Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte y le dio la razón a Carlos Neuhaus declarando nula la resolución Nro. 11-CSJDHD-IPD/1°SALA de fecha quince de marzo de 2019 y la Resolución N° 007-CSJDHD-IPD/2°SALA de fecha diez de julio de 2018, ordenándose a la entidad emplazada, emita pronunciamiento conforme los fundamentos expuestos, sin costas y costos del proceso. Es decir que todas las acusaciones contra Carlos Neuhaus carecen de fundamentos y argumentos.

Asimismo se indica que deja “Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, devuélvase al juzgado de origen a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. En los seguidos por Guillermo Antonio Gonzales Neuman, Jaime Enrique Málaga Dibos, Carlos Alberto Neuhaus Tudela, Manuel Ignacio Soto Falcón contra Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, sobre nulidad de resolución administrativa”.

Es preciso señalar que la primera sala del Tribunal Deportivo resolvió en contra de presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Dos años de inhabilitación debido a supuestas faltas cometidas durante su paso como titular de la Federación Peruana de Tabla. Estas acusaciones no tuvieron argumentos y se ha declarado la nulidad de todo el proceso. “Los resultados del trabajo que se realizó están a la vista ya que el surf peruano en los últimos dos Panamericanos ha logrado 13 medallas”, puntualizó Carlos Neuhaus

Carlos Neuhaus indicó que “mi reflexión es que hemos visto que durante los últimos años han habido procesos de sanción que no se han realizado con el debido proceso y sin dar oportunidad a muchas personas a ejercer el derecho a la legítima defensa” y agregó que “la lección es que los que hemos sido agraviados no nos resignemos a que personas sin escrúpulos manchen tan fácilmente nuestros nombres y no les suceda nada, vamos a ir hasta las últimas consecuencias que la ley nos permita”.

Neuhaus Tudela señaló que “en la dirigencia que me acompañó en la directiva más exitosa que la FENTA haya tenido y que logramos juntos de gestión durante 8 años con la presidencia de Guillermo Gonzalez Neuman y la mía obtener 4 títulos mundiales por equipos, lograr el Decreto Supremo que ha permitido a la fecha proteger más de 50 rompientes, poner el Surf en los Panamericanos como primer paso para que esté en las olimpiadas y asegurar el terreno de Punta Rocas para que ahí se construya el mejor Centro de Alto Rendimiento en el mundo para el Surf”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR