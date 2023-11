Las alegrías no se detienen en Santiago 2023 y ahora son los paradeportistas quienes se encargan de representar a Perú en el país chileno para los Juegos Parapanamericanos. Daniela Campos se alzó con la primera medalla de oro y hace historia porque también logró clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Con este resultado, los peruanos siguen subiendo en el ránking de medallas, actualmente tienen 11.

Con una participación que empezó desde el 20 de noviembre, Daniela Campos fue constante para llegar al máximo lugar en el podio. En la final, se impuso ante la colombiana Mónica Daza, con un puntaje de 6-0, mostrando así su superioridad en la disciplina.

En las rondas previas superó a la mexicana Karen Rocha (semifinales con un resultado de 6-4), y cuartos de final ante la brasileña Tercia Figueiredo (6-2), iniciando así su participación. Por ahora, esta es la primera medalla dorada que consigue la delegación.

“Dedico este triunfo a mi madre, que me ayuda a entrenar, ella me recoge las flechas hasta 70 metros, también a mi asociación Paramás, y a todos los que siempre me apoyan. Llevo un año en este paradeporte, soy nueva, pero muy contenta de que el Perú esté en lo más alto del podio. Soy estudiante universitario, pero me dieron los permisos para enfocarme en mi competencia”, dijo la paradeportista.

Cabe resaltar que la victoria también le brindó un cupo directos hacia los Juegos Paralímpicos París 2024: “El oro y la plata daban clasificación directa a París 2024, pero aún no lo asimilaba, primero quería enfocarme en la final. Ahora recién voy a pensar en París. Ya quiero estar en Lima para abrazar a mi familia y mis amigos”, finalizó.





¿Qué para deportes disputará el Team Perú?

La delegación peruana competirá en los siguientes deportes de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023: Para atletismo, Para bádminton, Básquet en silla de ruedas, Boccia, Para ciclismo, Goalball, Fútbol para ciegos, Judo, Para natación, Para taekwondo, Para tenis de mesa, Tenis en silla de ruedas, Para tiro con arco, Para powerlifting y Tiro para deportivo.

¿Cuántas medallas lleva Perú en Parapanamericanos?

Perú alcanzó las 11 medallas en los Parapanamericanos, siendo Daniela Campos -integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD- quien conquistó el primer oro para el país. Milagros Palomino, Rosbil Guillén y Jorge Arcela han alzado las de plata.

Nuestros medallistas en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023

Oro:

Daniela Campos - Tiro para deportivo (Modalidad arco recurvo open femenino)

Plata:

Milagros Palomino – Tiro para deportivo (R3 rifle de aire tendido 10m mixtos)

Jorge Arcela – Tiro para deportivo (R1/R2 10m Rifle de Aire de Pie SH1 Mixto)

Rosbil Guillén - Maratón 5000 metros (T11)

Bronce:

Jorge Arcela – Tiro para deportivo (R3 rifle de aire tendido 10m mixtos)

Niel García – Parapowerlifting (-59 kg)

Rodrigo Santillán – Paranatación (100 metros espalda S2)

Rodrigo Santillán – Paranatación (200m Libre S2 Masculino).

Milagros Palomino – Tiro para deportivo (R1/R2 10m Rifle de Aire de Pie SH1 Mixto)

José Silva – Paranatación (50m Espalda S3 Masculino)

Niurka Callupe - Bochas (Individual B3 Femenino)

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.