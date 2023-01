En Depor, nos contactamos con él para que nos cuente cómo van los entrenos de cara a Santiago 2023. Además, para conocer cuáles son sus objetivos de esta temporada y si piensa ir a los Juegos Olímpicos del próximo año, que se llevarán a cabo en París.

¿Cómo va la preparación para Santiago 2023?

Estoy entrenando bastante duro, por ahora, por las mañanas, porque a la par del deporte también trabajo en horario completo. Entonces, en las mañanas, entreno básicamente en cancha neto de 6:30 a 8:00. Y el entrenamiento físico que tengo que realizar en las tardes lo estoy recuperando por mi cuenta. Ha habido un cambio en la Unidad Técnica: se ha incorporado un nuevo entrenador que se llama José Antonio Couto; él ha sido mi entrenador desde hace mucho tiempo; sin embargo, estuvo dirigiendo a la selección de Regatas. Pero ahora ya se ha incorporado a la selección nacional. Así que mis entrenamientos son, básicamente, con él.

Comparado con Lima 2019, donde también participaste, ¿cómo sientes la preparación que se está dando para Santiago?

Recién ha empezado la pretemporada. Yo creo que para este año la preparación va a ser mejor. La selección se ha reducido y, por lo tanto, todos los que somos parte de ella tenemos la misma calidad de entrenamiento, (el cual) no es algo masivo como solía ser antes, ahora estamos es un nicho mucho más específico. Ese es uno de los grandes cambios que he visto en comparación a Lima 2019. Para esos Juegos, también tuvimos la oportunidad de viajar para prepararnos. Aún no se ha dado eso este año, pero, seguramente, con todo el apoyo que hemos recibido por parte de la Federación, nos van a mandar a algún centro de entrenamiento afuera, como para llegar a Santiago en óptimas condiciones.

Entonces, la Federación de Bádminton está cumpliendo con ustedes...

Sí, la verdad que el apoyo de la Federación, particularmente en mi caso, ha sido constante. Siempre he recibido apoyo, sobre todo, por la parte del trabajo. Ellos entienden que ahora estoy trabajando y me dan las facilidades para hacer las dos cosas en paralelo.

¿Y en el caso del IPD?

Por parte del IPD, agradezco que me hayan renovado este año en el PAD (Programa de Apoyo al Deportista). Es una subvención económica muy importante, porque me ayuda a solventar mensualmente mis gastos relacionados al deporte, ya sea en la compra de equipos, raquetas, encordados, zapatillas. La verdad que el bádminton es un deporte muy costoso. Y sin el apoyo tanto de la Federación como del IPD no pudiera estar donde estoy ahora.

El 2022 fue un buen año para el bádminton nacional y también para ti. Lograste ganar 5 medallas en eventos multidisciplinarios: 2 de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción y 3 en los Bolivarianos de Valledupar.

La verdad que el año se cerró muy bien con la participación de Inés (Castillo). Perú logró el mejor resultado de una delegación nacional (de bádminton) en los Juegos Bolivarianos al conseguir 4 medallas de oro. Ha sido un resultado estupendo, sobre todo para Perú, pero también para la Federación, porque, una vez más, esto hace notar la gran gestión que está haciendo la Federación para poder apoyarnos a nosotros los deportistas en torneos de suma importancia.

¿Te faltó lograr algo el año pasado? ¿Algo que se te haya escapado de las manos?

Me quedé con un sinsabor en el Sudamericano (de Bádminton) de fin de año. Solo gané el oro por equipos sin haber jugado ni un partido. Vengo saliendo de una lesión que me impidió entrenar a la par con mis compañeros. El trabajo también estuvo un poco abrumador y eso me quitó mucho tiempo. No tengo excusa más que asumir el resultado y empezar este 2023 con nuevos objetivos.

¿Qué lesión sufriste?

Producto de una sobrecarga, me salió un quiste sinovial en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha y eso generaba mucho impacto a la hora de hacer los desplazamientos, especialmente en la modalidad de ‘singles’. Básicamente, he estado jugando con mi rodillera. He estado yendo a terapia. Ahora estoy enfocado en generar una buena musculatura en mi pierna, en poder trabajar bastante mi parte física, que es mi talón de Aquiles, para que pueda aguantar durante los torneos.

En Asunción y Valledupar, ganaste medallas en la modalidad de dobles junto a Diego Subauste. ¿Apuntas a clasificar con él en dobles a Santiago 2023?

La verdad que ahora estoy más enfocado en el individual. Mis entrenadores me han puesto objetivos en la modalidad de ‘singles’. En esta primera semana que nos hemos incorporado, he venido entrenando solo la modalidad de singles. Sin embargo, con Diego ya vengo entrenando hace varios años, compitiendo con él. La verdad que también es una posibilidad que pueda jugar con él en Santiago. Eso es una decisión que se escapa de mis manos, ya es netamente de la Federación, de que ellos decidan cuál es la mejor pareja. La idea es enviar el mejor equipo a los Juegos Panamericanos.

¿Cómo es la clasificación a Santiago 2023?

Ahora ya no se está haciendo ranking para mandar a los representantes peruanos, sino es una decisión de la Unidad Técnica en base a distintas variables, ya sea de asistencia a los entrenamientos, compromiso, dedicación, esfuerzo en los entrenamientos. Hay un montón de factores que influyen en la decisión final de llevar o no a un deportista a un torneo. En 2019, que éramos sede, teníamos 8 cupos, cuatro chicas y cuatro chicos. Pero para este año vamos a tener tres chicos y tres chicas, porque eso se define en el ranking mundial. Entonces, el ranking mundial que actualmente tienen las chicas, mi hermana (Paula La Torre) e Inés, en el dobles damas ha hecho que nosotros podamos obtener tres cupos en ambas categorías: varones y damas. Pero la decisión de quiénes van a Santiago es de la Federación, no va a haber ranking.

¿Tienen un cronograma de viajes o de competencias internacionales para este año?

Todavía no está definido el cronograma (lo define la Federación). En mi caso, a mí no me han dicho en qué torneos voy a participar en el año. Sé que hay un torneo en febrero que es el Panamericano por Equipos Mixtos, al cual la Federación está apuntando un montón de balas, porque es una competencia muy importante por el hecho de que suma puntos para el ranking mundial. Y en vista de que estamos próximos a los Juegos Olímpicos y las chicas, Inés y Fernanda, están intentado lograr su clasificación a París, la Federación está poniendo un montón de esfuerzo en que podamos llegar a este Panamericano, en mi caso, si es que me convocan.

¿Y tienes pensado intentar clasificar a París 2024?

La verdad que no. A París no llego por el hecho de que ahora mi ranking está muy por debajo de mi competencia directa a nivel continental. Mis compañeros de otros países, de México o Brasil, ya han hecho ciertos campeonatos, ya tienen un puntaje acumulado y se sitúan, la gran mayoría, por debajo del Top 100. La competencia está muy dura. Para poder intentar lograr la clasificación debería empezar a viajar lo más pronto posible hasta que termine el ciclo (en abril del 2024).

Y no podrías por el hecho de que también tienes que trabajar, eso te impide enfocarte 100% en tu carrera de deportista

Totalmente. Ahora estoy trabajando full time, de 9-6, horario completo de manera presencial, ni siquiera virtual. Eso es un impedimento para que pueda salir al extranjero a competir. Y para lograr una clasificación olímpica, lo primero que hay que hacer es viajar y sumar puntos, acumular un buen ranking.

¿Desde el equipo requieren algún tipo de apoyo adicional, quizás económico, para seguir con los entrenamientos?

En lo personal, no cuento con patrocinadores. Sin embargo, soy parte del PAD, que de hecho es una ayuda enorme para mí. La Federación, entiendo, está haciendo un esfuerzo grande para tratar de apoyarnos. Hay muchos juveniles que vienen detrás mío, que también merecen una oportunidad para salir y competir en el extranjero y también los van a estar ayudando. Esto me pone muy contento porque la Federación, una vez más, está haciendo un esfuerzo grande para apoyar no solo a los mayores, sino a también a los juveniles y al parabádminton, que son los que mejores resultados traen.

No vendría mal un apoyo de la empresa privada

Por supuesto que no.

¿Qué esperas lograr deportivamente este 2023?

Mi objetivo para este 2023 es, si Dios quiere, llegar a Santiago para hacer un buen papel allá. Este es un torneo muy importante para mí, para el Perú, para la Federación. Si logro ser convocado, espero llegar en óptimas condiciones, totalmente recuperado de mi rodilla y poder luchar, como siempre lo he hecho, por una medalla panamericana. Es un sueño que anhelo definitivamente. También quiero ser campeón nacional en la modalidad individual varones (el campeonato se realizará en diciembre). El año pasado no lo puede jugar por mi lesión, pero este año espero poder ganarlo. Espero poder acabar el 2023 con esos dos logros. Sería súper importante para mí.

