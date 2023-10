DBacks vs. Phillies chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE se verán las caras en el Chase Field, por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional - MLB. El compromiso está programado para el jueves 19 de octubre desde las 4:07 de la tarde (hora Perú) y a las 5:07 p.m. (hora de Philadelphia), además será transmitido por ESPN, Star Plus y DirecTV GO. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo con todas las incidencias y estadísticas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del encuentro.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C B E Dbacks Phillies

DBacks vs. Phillies se enfrentan por la MLB (Vídeo: @MLBLife)