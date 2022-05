Tuvo a su primera hijita a los 19 años. En el camino, fue aprendiendo a cuidarla y educarla de la mejor manera. Y hoy tiene dos pequeñas, sus “princesas” como ella las llama. Jovana de la Cruz (29) divide su tiempo entre ser madre y ser deportista de élite. Busca hacer lo que le apasiona, que es correr, sin descuidar su labor de mamá.

Ha competido en la maratón en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Su periplo, sin embargo, aún no acaba, aún tiene un fin que cumplir. Para este Día de la Madre, Depor conversó con la destacada fondista para que nos cuente su experiencia como mamá y sus próximos objetivos en el mundo del atletismo.

- ¿Cómo ha sido su vida en estos meses después de Tokio 2020?

Un poco complicada, porque junto a mi equipo nos ha costado asimilar el hecho de que Tokio 2020 fueron unos Juegos Olímpicos diferentes y que no salieron los resultados que habíamos planeado. Además, a fines del año pasado tuve unas pequeñas lesiones, que he estado arrastrando. Me lastimé la pantorrilla derecha, tuve un pequeño desgarro. Y también tuve una periostitis (dolor en la tibia), la cual no ha sido grave, pero sí ha afectado un poco el entrenamiento. Sin embargo, ya estoy recuperada, siempre cumpliendo el tratamiento. Gracias a Dios, puedo entrenar.

- Ha aprovechado estas lesiones para pasar tiempo en familia

Como estaba lastimada, tenía que hacer terapia. Pero sí pasaba más tiempo con mis niñas. Por ejemplo, estaba más pendiente de las cosas del colegio de mi niña mayor. Cualquier cosa que sucede siempre es por algo. Y creo que está vez fue para pasar un poquito más de tiempo con mis hijas.

- Usted es madre y también es deportista de alta competencia, ¿cómo hace para dividirse y cumplir con ambos roles?

Siendo realistas, es muy difícil, porque dedicarse al alto rendimiento significa muchas veces dejar de lado a la familia. Los niños son los que más nos necesitan. Muchas veces he escuchado las palabras de mi niña mayor: “Ay, mamá todo el tiempo estás entrenando”, “necesitas descansar”, cosas así. Pero va entendiendo. Es supercomplicado estar entre los quehaceres del hogar, el entrenamiento y la educación de las niñas. Hay que saberlo manejar muy bien. Tengo ayuda y soporte de mi familia y de mi coach mental Jessica Galdos, para no caer en estrés o ansiedad que muchas veces me pasa.

- ¿Alguna vez pensó en dejar el deporte para dedicarse más tiempo a ser madre?

A veces sí me gustaría ser mamá a tiempo completo. Tal vez sea por la edad que quiero ser esa madre que lleve al niño a la escuela, a los talleres, que lo recoja, cosa que ahora es complicado. Yo la recojo y nos tenemos que ir rápido a casa porque tengo que ir a descansar o a entrenar. La llevo de un corre y corre a mi hija. Ahora me ha nacido bastante ese instinto maternal y hablo mucho con mi esposo, y le digo: ‘La verdad quisiera dedicarme a solo ser madre’. Y no porque me haya cansado del atletismo, sino porque quiero disfrutar de mis hijas. Pero, a veces, también pienso en lo que me apasiona y entro en una disyuntiva: o corro o soy mamá. Pero siempre busco el equilibrio.

- Leí en sus publicaciones de Instagram, en donde suele compartir con sus seguidores, que en el transcurso ha aprendido a ser madre, ¿cómo ha sido ese aprendizaje?

Fui madre muy joven, antes de cumplir los 20. Y con mi hija mayor fui muy estricta, nunca quería que se ensucie, siempre le decía que se siente, que se quede quieta. Y a consecuencia de ello, mi hija solía ser demasiado tímida. Inclusive, hasta ahora es tranquila. Me dejé guiar por el qué dirán las demás madres. Luego aprendí, empecé a leer libros, a ver videos de cómo ser mamá. Con mi hija menor, maduré bastante y siempre me estoy enfocando en sus emociones. Producto de ello, mi hija menor es superlibre y expresiva. Eso también me ayuda a crecer, porque ya dejo de lado el qué dirán de mí.

- Permítame hacerle una consulta sobre la crisis política y social que vive el país, ¿cómo afecta esto a los deportistas?

Nos está afectando a todos, como sociedad estamos cayendo. No es normal que los peruanos aplaudamos, por más que se tenga razón, una reacción brusca o tosca de alguna persona o deportista. La crisis política está afectando a los valores de nuestro país, ahora se ve bonito golpear, insultar. Yo siento que eso está pasando, más allá de toda la corrupción. Siempre ha habido crisis, pero no había afectado tanto a la moral de los peruanos.

- ¿Y cómo ve el futuro? ¿Se podrá superar pronto este episodio?

Creo que es necesario que pasen estas cosas para que luego nos demos cuenta de que no es lo correcto. No hay mal que por bien no venga. O sea, después de esto, van a haber buenas cosas. Mientras tanto, hay que seguir educando a nuestros hijos con buenos valores, porque al final, esa generación es la que va a transformar nuestra sociedad.

- Voy a los temas deportivos. En noviembre de 2021, usted publicó que su entrenador mexicano Rodolfo Gómez no podía estar en Perú por falta de presupuesto, ¿ya se solucionó ese obstáculo?

Lamentablemente, no. A consecuencia de ello es que he tenido este arrastre de lesiones, porque no hay quién vea cómo me siento. No es lo mismo comunicarme con él por WhatsApp a que él esté presente. Hasta ahora no hay un pago hacia mi entrenador por parte del IPD, no hay plan ni siquiera de que venga. Con mi esposo y el grupo, le hemos estado pagando de nuestros recursos, tal vez no lo suficiente. Yo he hablado muchas veces con la Federación, me han dado respuesta, pero no me han dado los hechos. Espero que esto se solucione de una vez. A veces sí me enoja y no quiero que esto afecte a mi carrera deportiva, porque yo sé que, mientras tenga resultados, voy a poder pagarle al entrenador.

- ¿Y cómo afecta a un deportista no tener al entrenador a su lado?

El entrenador es superimportante, porque cuando él está, todo el tiempo te está observando, está viendo si vienes anímicamente bien; si te sientes fatigada, cansada, por ahí que puede modificarte el entrenamiento y cosas así. Cuando él no está, entrenas, te esfuerzas, solo tratas de cumplir el plan; y tal vez al esforzarte excesivamente podrías lastimarte, como que no hay un control, a pesar de que uno conoce su cuerpo.

- El lado positivo, quizá, es que aun así ha podido ganar torneos nacionales en los últimos meses

Gané el campeonato nacional y el Grand Prix sudamericano en abril de este año, y el año pasado, el Grand Prix en noviembre. Arrastraba mi lesión desde octubre del año pasado y competí lastimada. Es por ello que estoy teniendo mucho cuidado y corro poco. Le sigo echando ganas y estoy cuidando mi cuerpo para que pueda llegar en buenas condiciones para los Juegos Bolivarianos, donde el objetivo es coger una medalla, y para el Mundial de Atletismo en Oregón (Estados Unidos). Pero hay cosas que escapan de mis manos como el tema del entrenador, por ahora solo tengo que esperar.

- ¿Cómo se está preparando para el Mundial que es en julio?

Hemos tenido metas ambiciosas, pero se necesita una preparación con entrenador. Se necesita un campamento donde tengamos los climas similares a Oregón, que es un lugar donde hace calor. Lamentablemente, no hemos tenido ningún campamento para tener esas sensaciones. Tampoco hemos salido al exterior a competir y eso es perjudicial. Ahora estamos viendo hacer un campamento en Perú o en algún lugar cálido. Pero eso es inversión y la Federación me comentó que aún el IPD no daba los recursos para que los atletas puedan realizar viajes. Voy a tener que seguir esforzándome y buscar de mis propios recursos para seguir adelante como siempre lo he hecho.

- Usted fue la segunda mejor latinoamericana en la maratón de Tokio 2020. Le quería consultar si su camino por los Juegos Olímpicos terminó en Japón o si apunta a París...

Si yo cumplía el objetivo en Tokio 2020, me hubiese retirado. Pero ni siquiera me acerqué. Así que voy a seguir camino a París 2024 y también a Los Ángeles 2028. Quiero ir con calma.

- ¿Cuál es ese objetivo que le hizo falta en Tokio 2020 y que busca cumplirlo en París?

Para Tokio, teníamos planeado llegar en el top 10, pero estuvimos muy lejos (puesto 40). Los entrenamientos me daban para alcanzar el objetivo, me sentía bien. Pero, bueno, no fue mi día. Voy a tener que seguir buscando ese día en los próximos Juegos.

- ¿También va a estar en Santiago 2023?

Definitivamente sí. El principal objetivo cercano es Santiago 2023, ya que no pude estar en Lima. Así que estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de buscar la marca para estar presente en esos Juegos Panamericanos.

- Una última consulta, ¿quiénes son su mayor inspiración para practicar atletismo?

Mi familia: mis hijas y mi esposo. He aprendido tanto de ellos que la verdad me siento muy feliz de poder compartir este deporte con ellos. Y sé que voy a seguir creciendo al ver a mis princesas siempre diciéndome: “Toma, mamá, un vaso de agua” o dándome agua cuando llego cansada.

Marcas personales*

Prueba Tiempo Lugar Fecha 1.500m 4:28.48 Corpus Christi (Estados Unidos) 14/03/15 3.000m 9:53.3h Barranco (Perú) 23/06/11 5.000m 15:51.36 Lima (Perú) 17/04/21 10.000m 33:52.34 Torrance (Estados Unidos) 13/04/17 2.000m con obstáculos 6:54.37 Lima (Perú) 17/05/09 3.000m con obstáculos 10:08.09 Lima (Perú) 25/06/14 10km 33:50 Lima (Perú) 22/06/19 Media maratón 1:10:56 Houston (Estados Unidos) 14/01/18 Maratón 2:27:59 Lima (Perú) 23/05/21

*Fuente: World Athletics