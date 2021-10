Promueven la igualdad de oportunidades y siguen superando las adversidades con el mismo optimismo que compiten cuando representan al Perú. Ellos son Para deportistas de alto rendimiento que forman parte de los más de tres millones de personas que presentan una discapacidad en el país.

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, Pilar Jáuregui, medallista de oro en Lima 2019; Shirley Meléndez, Para atleta en busca de clasificar a Santiago 2023 y Freed Villalobos, paralímpico en Tokio 2020, brindan su testimonio de inspiración, determinación, coraje y excelencia ante la adversidad, acorde a los valores del Proyecto Legado.

“Queremos demostrar que no somos invisibles. El deporte eleva nuestra autoestima y nos ayuda a afrontar los obstáculos”, enfatiza con esa seguridad que le caracteriza, Pilar Jauregui. Añade que tuvo que pasar por circunstancias adversas que le impedían, por ejemplo, salir sola a la calle, pero no se amilanó y volcó toda su entereza en el deporte, donde ha logrado cosechar frutos, con el apoyo de su familia y en base a una infraestructura deportiva inclusiva.

“La ciudad no estaba preparada. No había rampas, cruces peatonales, etc. Es justo recordarle al Perú que no tenemos ningún límite. Nosotros podemos transformar a través del deporte, sobre todo porque ahora tenemos infraestructura de alto nivel pensada en las personas con discapacidad, como es la sede Legado de la Videna”, agrega, quien hoy es considerada la mejor del Para bádminton en el país.

En esa misma línea, Shirley Meléndez comenta que ha sabido compaginar su vida de Para atleta con su faceta de administradora de empresas, luego de que se le amputara las manos y pies hace más de cinco años. Ahora, ella espera que esa afición por el atletismo la conduzca a sus primeros Juegos Parapanamericanos en Chile 2023.

“Yo pertenezco a la categoría T62, en la que compiten solo siete mujeres en el mundo. En mi caso, llegué al Atletismo, inspirada por Carlos Felipa. No hay que rendirnos nunca. Pueden encontrar un refugio en el deporte. Por ejemplo, nosotros nos motivamos, porque vemos cómo mucha gente que viene a vacunarse se sorprende de nuestros entrenamientos en el Estadio Atlético. Hay que valorar cada centímetro de nuestro ser que nos queda”, resalta.

Añade que su integración al deporte fue impulsada por una infraestructura de calidad, como es el Estadio Atlético de la Videna, que cuenta con los estándares olímpicos y está elaborado con la tecnología más avanzada del mundo, mejorando las posibilidades de nuestros exponentes nacionales al momento de competir a nivel internacional.

“Me di cuenta que podía volver a correr, a pesar de no tener piernas. Sin duda, es importante la labor de Legado, promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad y empoderándolas a través de la infraestructura que tiene a cargo, porque así nos ayudan a potenciar nuestras capacidades”, afirma.

En tanto, el judoca Freed Villalobos, quien perdió la visión a temprana edad y que además entrena en el Polideportivo 2 y vive en el albergue de la Videna, envía un mensaje esperanzador y de aliento, en esta fecha especial.

“Los grandes desafíos nos sirven para saber de lo que estamos hechos. Los límites te los pones tú mismo, somos capaces de lograr cualquiera cosa. ¡Arriba el Perú!”, expresa Freed.

La VIDENA es un escenario deportivo, administrado por el Proyecto Legado y ha sido diseñado para facilitar el acceso de personas con discapacidad. Cuenta con ascensores para sillas de ruedas con sistema braille y baños adaptados. Sumándose los pasadizos amplios, acondicionados con rampas instaladas en los exteriores de los salones que son utilizadas para entrenar y competir. Además, estos espacios cuentan con pisos podotáctiles para guiar a personas con discapacidad visual, a fin de brindar un trato igualitario y justo.