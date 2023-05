Ambas ya están clasificadas a Santiago 2023 y continúan entrenando de cara a este importante evento multideportivo, que se desarrollará en la capital chilena a fines de octubre e inicios de noviembre. Depor conversó con ellas para conocer más sobre sus competencias y los planes que tienen en mente.

¿Cómo fue que decidieron juntarse para navegar un bote 49er FX Femenino? Pregunto porque antes tú, Diana, navegabas junto a María Pía.

Tudela: Con Adriana, ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde antes de empezar a navegar. Cuando María Pía me dijo que ya no quería continuar porque quería seguir con su carrera profesional, Adriana estuvo dispuesta a acompañarme, y probamos un rato el bote y nos gustó. Adriana tiene como que la pasión de lo que es la vela y de lo que conlleva. Y nada. Empezamos a probar y nos fue bien, así que continuamos.

¿Hace cuánto navegan juntas en este bote?

Barrón: Desde febrero del año pasado.

Y en todo este tiempo (más de un año), ¿cómo han estado trabajando la comunicación y el entendimiento entre ustedes?

Tudela: La comunicación es una de las cosas más difíciles en el deporte, porque toma un montón de años poder perfeccionarla. Pero, nada, solo tienes que estar hablando un montón de tiempo, diciéndole a tu compañera que es lo que tú ves; que ella te diga qué es lo que ella ve. Y tienes que estar hablando todo el tiempo de lo que van a hacer en el futuro: cómo van a tomar la siguiente boya, cómo van a hacer el recorrido. No tienes que suponer. Tus pensamientos siempre los tienes que decir porque sino tu compañera estará en la luna o no va a saber.

Diana, en tu caso, sabemos que tienes experiencia en el bote 49er FX. Pero en el tuyo, Adriana, ¿por qué decidiste quedarte en este bote? ¿Cómo has sentido este cambio?

Barrón: Como dice Diana, las dos hemos navegado desde bien chicas. Estuve en Sunfish luego de terminar Optimist, que terminé a los 15, y después estuve como un año en Nacra 17, que es un bote también de dos personas, pero es un catamarán que tiene unos foils, unas cosas raras que hace que vuele. Una vez que terminé de navegar ese bote, en el que también habíamos tratado de hacer una campaña para Tokio 2020, Adriana me ofreció subirme al 49er FX para probar. En verdad, era básicamente para ayudarla con unos entrenamientos y me pareció un bote que tiene como de todo un poco. Tiene la velocidad que podrías querer en el Nacra o en botes más rápidos, pero a la vez tienes que ser una persona superdetallista, porque el bote es superinestable. O sea, las dos personas se tienen que mover en coordinación para poder llevarlo de la mejor manera. Y bueno, me subí, me encantó, y también me encanta el proyecto.

Tudela y Barrón llevan más de un año navegando juntas el bote 49er FX. (Foto: Gustavo Linares)

¿A qué “proyecto” exactamente se refieren?

Barrón: A clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Según he podido ver en la World Sailing (la Federación Internacional de Vela), el primer campeonato que disputaron en pareja fue el ‘Semaine Olympique Francaise De Voile’, en abril de 2022. Un año después, ¿cuánto sienten que han mejorado?

Tudela: Aparte de ser nuestro primer campeonato, era la primera vez que navegábamos con botes alrededor. Siempre habíamos estado solas y navegar con botes alrededor es una historia totalmente distinta: hay gente que se te viene, te quiere chocar, como que son situaciones que no las habíamos experimentado antes. Aparte, es un mar que tampoco lo habíamos navegado antes. Entonces, estar recién empezando como equipo y que te cambien todas estas condiciones fue bien difícil. Yo pensaba que iba a ser peor de lo que en verdad fue. Nos divertimos un montón y pudimos navegar con condiciones distintas, pudimos llevarlo superbien. Comparándolo ahora con nuestro último campeonato que fue en Vilamoura (Portugal), estamos súper diferentes, como que estamos con otra mentalidad. O sea, más recias en las maniobras. Sí se nota una gran mejora.

Justo sobre el Grand Prix de Portugal, que participaron en febrero. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo se sintieron allí?

Barrón: Yo creo que una de las partes más difíciles en nuestra campaña es que acá en Perú somo el único bote que navega. Entonces, cada vez que vamos a un campeonato o entrenamiento con otras personas el proceso entre navegar solas y navegar con gente es súper complicado, porque es como que tú corres siempre sin un reloj y un día te ponen un reloj y empiezas a medirte más cosas. Entonces, nada, fuimos a Portugal y fue como un mundo nuevo, en el que hay más gente y diferente condiciones, porque allá también hay olas que acá no tenemos. Y verdaderamente fue sorpresivo, por así decirlo, el aguante del equipo. Se presentaron condiciones duras, pero las supimos llevar bien. Creo que fue un torneo muy bueno. No me acuerdo exactamente el resultado, pero sé que las sensaciones fueron buenas al final.

A diferencia de otros deportes, ustedes son las únicas que practican el 49er FX aquí en Perú. No hay, digamos, una competencia interna en esta categoría por obtener un cupo a determinado evento internacional. ¿Cómo hacen, entonces, para motivarse y seguir mejorando?

Tudela: No competimos con la gente de nuestro propio país, pero sí con la de otros países. Y sí es difícil mantener la motivación, porque si estás entrenando acá en Lima o en Paracas, donde sea, eres tú sola. Tú misma tienes que decir como que: ‘Ya al agua, tengo que entrenar tantas horas, tengo que salir’. Como no hay nadie, no tienes un entrenador tampoco al costado que te esté diciendo: ‘Ya, al agua’ o que te esté poniendo tus límites, porque nuestro entrenador (el español Daniel Cánovas) es de afuera y lo contratamos más que nada para campeonatos en el extranjero. Entonces, sí, la mayor parte del tiempo estamos solas, pero también eso nos enseña a tener más dedicación y automotivación.

Tudela y Barrón buscan ganarse un cupo a París 2024. (Foto: Gustavo Linares)

Pero, ¿no reciben el apoyo de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Vela o de la empresa privada?

Barrón: Sí. De la Federación tenemos un apoyo anual y eso lo dividimos conforme vayamos haciendo entrenamientos o campeonatos. De ahí, estamos buscando apoyo de la empresa privada. Y, bueno, siempre hay apoyo de la familia, ¿no? Y justo ahora estamos entrando al Programa de Apoyo al Deportista del IPD, que eso también nos ayudará un montón.

¿Y cómo van sus entrenamientos?

Tudela: A fines de abril, estuvimos en Paracas y a inicios de mayo nos trajimos el bote acá a Lima. Vamos a estar entrenando aquí (descanso activo en la capital; es decir, solo ejercicios sin embarcación) hasta que salgamos a nuestro entrenamiento planeado en junio en Santander, España, con el equipo olímpico español. Y después iremos a los campeonatos que nos tocan.

¿Cuáles son esos campeonatos?

Barrón: Luego de entrenar un mes en Santander, nos vamos al Mundial de las Clases Olímpicas, que es como el mundial más grande de vela que hay: el Allianz Sailing World Championships, en Países Bajos (en agosto). Después, regresamos y nos vamos casi directo a Chile para entrenar ahí y ya después a los Juegos Panamericanos.

¿Y cuál es el objetivo en Santiago 2023?

Barrón: Nuestro sueño sería ganar una medalla, pero sabemos que el sueño principal y el más grande es clasificar a París 2024 y en eso estamos 100% concentradas. Si para lograrlo, podemos llegar al podio en los Panamericanos, sería ya de otro planeta. Pero sí. Los Panamericanos, para nosotras, es un evento importantísimo y, de hecho, el segundo más importante en toda esta campaña. Es un punto clave para poder cumplir el sueño grande. Así que esperamos clasificar a París en los Juegos Panamericanos.

