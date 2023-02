Cuando Diego Elías viajó a Estados Unidos para disputar el Abierto de Pittsburgh se trazó un solo objetivo: ganar el título para seguir escalando en el ranking PSA y llegar a lo más alto –actualmente está ubicado en la tercera casilla–. Bueno, pues, este sábado dio un paso más para lograr dicha meta, venciendo por 3-0 al egipcio Mohammed Abouelghar.

Con esta victoria, el máximo represente peruano en el squash se metió a la gran final del Abierto de Pittsburgh y este domingo, desde la 1:00 p.m., enfrentará al también egipcio Marwan ElShorbagy. Si bien el camino hasta esta instancia ha sido relativamente sencillo, Elías sabe que no debe confiarse.

No es la primera vez que el squashista nacional se enfrenta a ElShorbagy, pues en el Torneo de Campeones, certamen platinum del circuito, le ganó también en la definición por el título. Aquella vez Diego Elías se impuso por 3-0 y no pasó demasiados apuros para demostrar su superioridad.

Diego Elías ya enfrentó antes al egipcio Marwan ElShorbagy. (Foto: PSA)

Diego Elías en ascenso

El gran presente de Diego Elías en el Abierto de Pittsburgh no es una casualidad, ya que llega al torneo después de haber ganado el Motor City Open. Estas victorias y su nivel superlativo lo han llevado no solo a ser reconocido internacionalmente, sino también a que eso se vea reflejado en el ranking PSA.

Precisamente hace unos días, tras la última actualización del ranking, Elías alcanzó la tercera posición, solo por detrás de los egipcios Mostafa Asal y Ali Farag. Si se lleva el torneo que se está disputando en Estados Unidos, lo más seguro es que le alcance el puntaje para llegar a lo más alto.

“El squash es mi vida, es mi trabajo, es lo que me encanta hacer. La verdad que todavía no me lo creo, pero mi meta sigue siendo tratar de llegar a ser el número uno y creo que estoy en buen camino”, dijo hace unos meses en una entrevista con ‘Deporte Total’. Bueno, pues, bien dicen que el que la sigue la consigue. Diego Elías está cada vez más cerca de cumplir con su principal objetivo.





