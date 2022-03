Aunque hace poco se despidió de forma prematura del Windy City Open 2022, Diego Elías puede decir que está teniendo un buen arranque de año en el squash. Antes de acabar enero, logró su segundo título del Motor City Open en Estados Unidos, lo que le valió a ser catalogado como el ‘Jugador del Mes’. Y si bien febrero no terminó como esperaba, el ‘Puma’ está con ganas de cobrarse revancha en los torneos de marzo.

El peruano se alista para afrontar una serie de competencias por Inglaterra, en las que buscará dar la hora y seguir escalando en el ranking de la PSA (Asociación Profesional de Squash). Actualmente, Elías se ubica en la sexta casilla de la clasificación mundial y su meta no solo es volver a meterse dentro de los cinco mejores, ya se visualiza en el top 3.

Depor conversó con el ‘Puma’ para saber más sobre su presente en la PSA y qué torneos se le viene en el calendario. Además de sus objetivos en la élite del squash, Elías espera llegar en buen nivel también para su primera competencia por Perú este año, en los Juegos Bolivarianos, que arrancarán el 24 de junio en Colombia.

Diego Elías ganó el título del Motor City Open 2022 tras vencer al egipcio Fares Dessouky por 3-0 (11-5, 11-8 y 11-9). (PSA)

Has tenido un buen arranque de año, hace poco ganaste el Motor City Open, ¿cuéntame cómo lo estás viviendo?

Me estuvo yendo bastante bien, al igual que el año pasado, comencé el año bien en Detroit, ganando un torneo grande. En mi último torneo en Chicago no tuve un buen resultado, pero ahora tengo tres torneos seguidos en marzo, así que es hora de seguir entrenando y pensar en lo que se viene.

Fuiste nombrado el ‘Jugador del Mes’ de enero, luego de ganar tu primer platino, ¿cómo te sentiste por la distinción?

En enero hubo dos, tres torneos y yo gané el torneo más grande del mes, y sí es algo emocionante, bonito, que te premien como el ‘Jugador del Mes’. Fue una gran semana para mí.

A tus 25 años, ya llevas 10 títulos, ¿te imaginabas esa cantidad de trofeos en tu palmarés?

Sí, porque ya llevo varios años jugando como profesional, tengo varios años dentro del top 10. Estuve cerca en muchas ocasiones de ganar un torneo grande, ahora que finalmente lo gané (a fin del año pasado), creo que es algo que estaba esperando por bastante tiempo y estuve muy feliz. Es algo que soñé de chico, ganar torneos grandes. Este año, también está lleno para mí, tendré muchos torneos y ojalá pueda ganar otro grande y acércame al número uno.

Diego Elías tiene un récord de 189 victorias, 97 derrotas y una retirada en la PSA. (Red Bull)

La idea es seguir aumentando tu vitrina de títulos...

Sí, este año me quedan torneos importantes, tengo el British Open, que es la última semana de marzo, y en mayo es el Mundial, esos dos son mis objetivos para mis primeros seis meses.

¿Cómo te preparas física y mentalmente para una competencia?

Cuando uno ya está entre los mejores y es una de las siembras, sientes un poco más de presión. Todos los jugadores que están detrás no tienen nada que ver, están más sueltos y a veces se te complican partidos. Hay que prepararse mentalmente y estar listo para cualquier situación, estando en este puesto y jugando torneos grandes, creo que la parte mental es lo más importante. Tengo un psicólogo que me ayuda muchísimo a prepararme para cada torneo. La parte más difícil creo que son las primeras rondas, donde a veces uno parte como favorito y los rivales no tienen nada que perder.

Últimamente, has ganado títulos y llegado a instancias decisivas en varios torneos, ¿has cambiado en algo tu entrenamiento con respecto a otros años? ¿O qué ha cambiado?

He ganado mucha experiencia, ya llevo varios años jugando a este nivel, con jugadores más experimentados. Yo antes era el más chico de todos, ahora estoy creciendo, he ganado mucha experiencia y creo que ya sé qué hacer en momentos difíciles. También estoy viviendo en Estados Unidos, estoy entrenando acá, creo que también he cambiado un poco de entrenamiento. Estoy con un nuevo preparador físico en Florida, siento que mi ambiente está mucho mejor para donde quiero llegar.

Este es el ranking de la PSA para marzo. (PSA)

En un ranking donde predominan los egipcios. ¿cómo es ser un peruano dentro del top 10 de la PSA?

Sí, hay muchísimos egipcios en el top 10, solo estamos Paul Coll de Nueva Zelanda, yo y otro de Gales, es difícil también estar jugando siempre con egipcios, no tener mucha gente de Latinoamericana, es como estar solo contra todo el mundo. (risas). Igual por primera vez en muchísimo tiempo ha cambiado el número uno, la nueva lista lo ubica a Coll en la cima, ojalá pronto yo también pueda llegar ahí. Tengo varios torneos en el año y si me va bien puedo subir en el ranking.

Estás en el puesto 6, ¿la meta es volver al top 5?

Mi meta en los primeros seis meses es tratar de meterme dentro de los tres mejores, que ojalá pueda pasar. Hay varios torneos grandes en estos meses y ojalá pueda terminar dentro del top 3 a fin de junio.

¿Sientes que estas en tu mejor momento?

Sí, siento que estoy en uno de mis mejores momentos, me siento mejor que en otros años, igual tengo muchas partes por mejorar y sigo trabajando en eso. Ojalá en los siguientes meses se pueda ver un cambio más.

Con 25 años, ¿cuánto tiempo más tienes para dar al máximo nivel?

Creo que todavía tengo una carrera larga, por lo menos jugar unos 10 o 12 años más. En squash es normal que los jugadores lleguen a su pico entre los 28 y 30 años. Es un juego donde necesitas mucha experiencia, ojalá sea pronto y de repente en dos o tres años pueda llegar a un nivel más alto todavía.

Diego Elías ganó su primer 'major' (categoría platinum) el año pasado, en el Qatar Classic 2021. (Foto: @PSAWorldTour)

¿Entonces aún falta que se vea tu mejor versión?

Sí, ojalá, siento que estoy jugando mejor que nunca, estoy en un nivel alto, pero siento que hay muchas partes que todavía podría mejorar.

A diferencia de otros deportes, la temporada de la PSA acaba en julio, ¿Cuál es la meta para lo que queda? ¿Cuántos torneos más piensas competir?

Todavía voy a jugar entre siete u ocho torneos más este año. Ahora en marzo tengo tres torneos en Inglaterra, el último es el British Open, que es uno de los más importantes del año. Tengo otros tres más en mayo, comienzo ese mes con el Mundial, luego voy a Egipto y en junio tengo el torneo de los ocho mejores del ranking.

¿Con qué torneo arrancas la gira por Inglaterra?

Arranco con Optasia 2022 (6 de marzo), luego tengo otro en Londres y termino ese mes con el British Open. Al no irme bien en mi último torneo en Chicago, estoy con ganas y espero poder llegar bien a Inglaterra.

En los Juegos Bolivarianos 2017, Diego Elías se colgó tres medallas en squash, dos de oro y una de plata. (EFE)

¿Cómo vez el tema del squash en Perú? ¿Sientes que puedes abrirle las puertas a más peruanos en la PSA?

Ojalá el squash siga creciendo en Perú, ha crecido en los últimos años, pero siento que podría crecer mucho más. Como siempre digo, un problema que hay ahí es que no hay canchas públicas en Perú, es difícil que la gente vaya a comenzar a jugar así. Cuando vaya a Perú, ojalá que pueda ayudar a que el squash siga creciendo. Hay chicos que están jugando bien, cada vez hay mejores resultados.

En cuanto a competencias por Perú, ¿cómo vez el calendario?

Sí, tengo el torneo de los ocho mejores en Egipto a fines de junio y terminaría el día anterior para llegar a los Juegos Bolivarianos, ese sería el primer torneo que jugaría por Perú este año. Estoy viendo también las fechas del squash en ODESUR para poder planear mi calendario, de todas maneras, estaría ahí. Ya el próximo año pensando en Santiago 2023, que es una meta importante.