Nuestro representante nacional, Diego Elías, le puso fin a su participación en el Black Ball Squash Open 2023, luego de caer ante Mohamed ElShorbagy. Tras su gran victoria ante Mazen Hesham, el peruano estuvo muy cerca de ocupar el puesto número 1 del mundo. Sin embargo, el inglés terminó interrumpiendo su carrera, con un importante triunfo de 3-2, el cual le permitió avanzar a la final del certamen.

El juego inició a un ritmo frenético, sin que ninguno de los dos pudiera tomar ventaja sobre el otro. Ambos cometieron errores cuando tenían oportunidades, pero fue ElShorbagy quien tomó una rápida ventaja para asegurar el juego inicial con un 11-7.

Eso sí, el ‘Puma’ salió en busca del segundo juego, pero la ‘Bestia’ pudo contraatacar. El inglés mostró un gran nivel para lograr volver al 9-8 con un trabajo increíble. Al final, el peruano fue capaz de pasar casi por encima de la línea, para nivelar el marcador con movimientos rápidos.

En el tercer juego, el inglés tuvo el control total. Con su ritmo alrededor de la cancha, nuestro representante nacional parecía quedarse sin ideas, en un partido que apenas duró nueve minutos. ElShorbagy ganó 11-4 para colocarse líder en el partido por segunda vez. No obstante, la ventaja le duró poco, ya que Diego encontró su ritmo en el cuarto set para emparejar el tablero.

En el quinto set, Mohamed volvió a tomar ventaja con un juego corto increíble, a pesar de que parecía que se encontraba sin aliento en un punto. Ambos estaban encerrados en un 9-9, pero la ‘Bestia’ pudo sacar adelante el encuentro, consiguiendo su clasificación a la final del Black Ball Squash Open.

Los elogios de Mohamed ElShorbagy a Diego Elías

Tras culminar el encuentro, Mohamed ElShorbagy brindó declaraciones y se refirió a Diego Elías, a quien llenó de elogios y catalogó como un gran amigo. “Necesito hablar sobre Diego. Es mi amigo más cercano en la gira. Fue muy duro en la cancha, pero al mismo tiempo nos sonreíamos y jugábamos con el espíritu adecuado. De hecho, estoy muy triste porque soy yo quien le ha impedido tener su primera oportunidad de ser el No. 1 del mundo”, mencionó.

Asimismo, señaló que tuvo la oportunidad de visitar el Perú tras una invitación de nuestro representante nacional. “Realmente me gusta mucho el chico, hemos estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses. Me invitó a Perú en diciembre, él y su familia han sido muy buenos conmigo. Tendrá la oportunidad de convertirse en el No. 1 del mundo, estoy 100 por ciento seguro”, sostuvo.

“El tipo viene de un país donde no tiene a nadie a quien mirar. Lo ha hecho él mismo con su padre en Perú y tiene un gran equipo detrás de él en Wael El Hindi, que es uno de los íconos egipcios y ha hecho un trabajo tremendo con él y Amanda. La última vez que me ganó en Hong Kong tuvimos un partido increíble juntos y este probablemente fue incluso mejor”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.