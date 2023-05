Elías alcanzó la cumbre gracias al gran año que ha tenido, en donde ha ganado cuatro torneos: el US Open, el J.P. Morgan Tournament of Champions, el Sturbridge Capital Motor City Open y el Pittsburgh Open. Los dos primeros de categoría platino (la máxima del circuito internacional de squash, sin contar el Campeonato Mundial y las Finales) y los dos últimos de categoría plata. Todo esto le ha permitido encabezar el ranking. Pero su objetivo ahora debe ser mantenerse en esa casilla.

Tendrá dos competiciones para seguir sumando puntos y evitar perder el número uno: El Gouna International, que se celebrará en Egipto (entre el 26 de mayo y 2 de junio) y en el que Diego está como primer sembrando (debutará ante el local Karim Abdel Gawad), y el CIB World Tour Finals 2022-2023 (las Finales de la temporada). Esta última cita se llevará a cabo en El Cairo entre el 20 y 25 de junio y reúne a los mejores squashistas del circuito, aquellos que han ganado alguno de los siete torneos de categoría platino y al actual campeón mundial. Como el peruano se han impuesto en dos eventos platino ya está más que clasificado.

Una pelea a todo dar por el número 1

Independientemente de como acabe el Manchester Open 2023, que aún se realiza en Inglaterra, Diego seguirá como cabeza de la PSA la próxima semana. No obstante, en los siguientes dos eventos mencionados deberá darlo todo, pues hay una fuerte lucha por el número uno. Hoy el deportista nacional se encuentra primero en la clasificación con 16.500 puntos, pero detrás de él están Mostafa Asal (15.580), Mohamed ElShorbagy (14.970) y Ali Farag (14.205).

“Diego Elías está en una buena posición para mantenerse en lo más alto del ranking mundial. Por supuesto, él lidera, pero tiene a tres rivales muy cerca: Asal, ElShorbagy y Farag. Así que el número uno (al final de la temporada) se decidirá en los dos últimos eventos del calendario de la PSA: El Gouna International (evento platino) y las Finales”, nos dice la página de Facebook, PSA World Squash Rankings Forecast, especialista en publicar el ranking mundial en vivo del squash.

“Aún no puedo decirte qué exactamente necesita Diego para mantenerse en el primer lugar. Pero si no comete grandes errores, como caer en las primeras rondas de los próximos torneos, y si uno de sus oponentes cercanos no logra hacerse con estos próximos dos eventos importantes de la temporada, él debería permanecer en la cima”, añade el medio especialista. Estas semanas, sin duda, serán decisivas para el ‘Puma’ peruano.

Lugar Atleta País Torneo contados Puntos 1 Diego Elías Perú 17 16.500 2 Mostafa Asal Egipto 12 15.580 3 Mohamed ElShorbagy Inglaterra 16 14.970 4 Ali Farag Egipto 13 14.205 5 Paul Coll Nueva Zelanda 15 12.480

