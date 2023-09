Con gran esfuerzo, y superando a importantes rivales en el camino, Diego Elías se instaló en la final del QTerminals Qatar Classic Men’s QF. Este sábado por la mañana fue el duelo contra Ali Farag, un rival conocido para el peruano (entrenan juntos). A pesar de que pudo reponerse de los dos primeros parciales (venció en el tercero), luchó hasta el final en la cuarta pero no consiguió la remontada en el marcador. De esta forma, perdió por 15-13, 11-5, 8-11, 11-9 ante el deportista serbio y se le escapó el título. Toca recuperarse pronto y volver más fuerte para la próxima competencia.

Elías y Farag tienen una buena amistad fuera del terreno de juego, pero se desconocen cuando disputan un torneo oficial, como el de este fin de semana. Ambos son rivales por el primer lugar del ranking mundial del PSA World Tour. Se enfrentaron nuevamente en una final (hace poco fue en el Paris Squash PSA Platinium), y el premio fue para el squashista extranjero.

El inicio del encuentro fue positivo para el ‘Puma’: se puso 5-2 arriba y parecía que estaba encaminado al triunfo; sin embargo, con el correr de los minutos, su rival se recuperó volteó el marcador en el primer parcial. Una vez que se puso 9-7 para el egipcio, se veía que sería una final complicada para el deportista nacional. Finalmente terminó 15-13 para Ali.

En el segundo parcial, Diego no pudo reponerse del primer golpe y sucumbió rápidamente ante su oponente, que llegó a ponerse 7-2 en el marcador. El resultado final fue de 11-5 y nuestro compatriota estaba cerca del KO; no obstante, sacó a relucir todo su potencial en el tercer asalto. Pese a iniciar perdiendo y estar 8-5 abajo en un momento, el peruano sacó la garra y logró ganar por 8-11 (seis puntos consecutivos).

Para el cuarto parcial, Elías puso todo de sí para buscar la victoria, pero, una vez que el egipcio se puso arriba en el marcador, ya no volvió a darle chance a su colega y amigo. De esta forma, el squashista cayó en la final y solo queda recuperarse para volver pronto y seguir luchando por un título. Los peruanos estamos agradecidos de que alguien lleve en alto el nombre del Perú en el squash.

“No estoy muy contento por el resultado. Pero me siento bien por la forma en que he crecido. He ido avanzando torneo a torneo, duelo a duelo. Ahora solo emocionado por los próximos (torneos) y espero seguir luchando por otro título”, dijo el ‘Puma’ tras la derrota en la final. Y así será: regresará y seguirá peleando por los primeros lugares.





