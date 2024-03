¡El ‘Puma’ jugará una nueva final! Este miércoles, Diego Elías venció por 3-0 a Farkas Balazs por las semifinales del Canadian Open 2024 y clasificó al partido en el que definirá el título. El destacado squashista peruano no tuvo problemas para doblegar a su rival (11-2, 11-3, 11-3) y se afianza como el favorito a campeonar en el Abierto Canadiense Masculino. Eso sí, en la final, que se disputará este jueves 7 de marzo, tendrá que enfrentarse a Youssef Soliman o Mazen Hesham.

Farkas llegaba con la moral a tope al encuentro, tras haber derrotado a rivales duros como Abdulla Al Tamimi y Dimitri Steinmann. En la previa, se pensaba que el duelo contra el peruano iba a ser reñido, pero nuestro compatriota estuvo bastante fino y golpeó en momentos clave y de forma contundente. Diego Elías estuvo muy eficiente y eso quedó demostrado en el abultado resultado.

En el primer set, el deportista nacional rápidamente tomó el control del juego y, una vez que se puso en ventaja, apretó el acelerador y terminó ganando por 11-2. El número 3 del mundo duplicó su ventaja y castigó la posición conservadora de Farkas en el terreno de juego. Los contraataques eran intensos, y venció en el segundo parcial por 11-3. La superioridad era clara.

El tercer parcial fue bastante similar a los dos primeros. Diego Elías siempre dominó a placer y, aunque por momentos parecía que Farkas Balazs iba a reaccionar, nunca tuvo oportunidad de remontar o acercarse en el marcador. El último juego culminó 11-3 y, de esta forma, el ‘Puma’ avanzó a una nueva final en su carrera. Por supuesto, tras esta gran demostración, es el nuevo candidato a ganar.

Tras el final del partido, el squashista peruano apuntó que ha jugado en un gran nivel. “He estado al 100 por ciento y eso me ha ayudado a ganar los juegos lo más rápido posible y ahorrar energía para mañana. Estoy jugando en un gran nivel, todos los jugadores a los que he enfrentado son buenos. Quería mostrarles que hay algunos niveles más y espero que puedan seguir mejorando”, apuntó.

Acerca de a quién preferiría enfrentar mañana en la gran final del Canadian Open 2024, Diego Elías sostuvo lo siguiente: “Creo que será difícil cualquiera de los dos. Ambos serán duros mañana. No sé con quién preferiría jugar porque ambos juegan bien al squash. Solo espero que hoy se maten entre ellos”, concluyó.

El ‘Puma’ campeonó en Estados Unidos

En febrero, Diego Elías venció por 3-0 a Paul Coll de Nueva Zelanda en la final del Sturbridge Capital Motor City Open de Squash y se quedó con el título por cuarta vez consecutiva. El peruano se consagró tetracampeón luego de firmar una actuación sobresaliente. Fue su primer título del 2024, y ahora está muy cerca de lograr el segundo.





