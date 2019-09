España vs. Polonia EN VIVO: se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de básquet 2019

España vs. Polonia EN VIVO y EN DIRECTO : sigue el partido por los cuartos de final del Mundial de básquet de la FIBA China 2019 en el Shanghai Oriental Sports Center desde la 8:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del DirecTV Sports, DAZN y de Cuatro.

El duelo entre España y Polonia será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Mundial de básquet de la FIBA China 2019.

La selección de Polonia se presenta este martes 10 de septiembre como el último obstáculo en el camino hacia las semifinales de una España obligada, si quiere evitar sustos, a consolidar el nivel alcanzado en la fase de grupos frente a Italia y Serbia.

El valioso triunfo frente a los serbios evitó a Argentina en el cruce de cuartos y envió a los hombres del entrenador Sergio Scariolo a la ciudad de Shanghái, donde se verán las caras ante una de las grandes sorpresas del certamen.

Solo España llega invicta a la eliminatoria tras despachar sucesivamente a Túnez, Puerto Rico, Irán, Italia y Serbia, mientras que su próximo rival superó a Venezuela, Costa de Marfil y China, sorprendió a Rusia en la segunda ronda y perdió con contundencia frente a Argentina.

El entrenador de Polonia, Mike Taylor, advirtió, en una entrevista con la Agencia Efe, que todavía no habían jugado su mejor baloncesto", y dijo confiar en hacerlo ante España para que el sueño de todo el país "continúe".

También para Sergio Scariolo el partido de cuartos es vital. A él acuden "con humildad y cogiendo confianza" tras tumbar a Serbia. "No es que cambie mucho la cosa. Estamos donde estábamos, creciendo, y en cuartos que es realmente lo importante", explicó.

"Todos sabemos que el partido del cruce a vida o muerte es este. Estamos contentos por la victoria ante Serbia, pero, tras un poco de descanso, tenemos que preparar el partido ante Polonia", añadió el técnico de España.

España vs. Polonia: horarios del partido

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Uruguay 10:00 a.m.

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.

Fuente: EFE

