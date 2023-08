Desde el complejo deportivo Mall Of Asia Arena de Manila, Estados Unidos vs. Nueva Zelanda se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el primer partido del Grupo C por el Mundial de Baloncesto 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, donde los norteamericanos buscarán la victoria, arrancará a las 7:40 de la mañana (hora en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de TV ESPN, Star Plus, DSports, Courtside 1891, DGO para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda: posible alineación

Estados Unidos: Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Paolo Banchero y Jaren Jackson Jr.

Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Paolo Banchero y Jaren Jackson Jr. Nueva Zelanda: Flynn Cameron, Reuben Te Rangi, Jordan Ngatai, Tohi Smith-Milner y Yanni Wetzell.

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda vía ESPN: horario y dónde ver el Mundial de Baloncesto. (Vídeo: @usabasketball).