Segunda presentación del Dream Team USA en basket masculino en los Juegos Olímpicos 2024. Estados Unidos vs. Sudán del Sur EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 31 de julio, en un juego de pronóstico reservado, en el partido de la segunda jornada del Grupo C, a partir de las 13:00 horas (hora del Centro de México) / 15:00 horas (ET) / 14:00 horas (Perú y Colombia), con transmisión de Claro Sports tanto en TV como Online en YouTube. Recordemos que Estados Unidos debutó con un triunfo ante Serbia, mientras que Sudán del Sur hizo lo propio contra Puerto Rico.

Estados Unidos vs. Sudán del Sur EN VIVO vía Claro Sports: así se preparaba el Dream Team para los JJ.OO París 2024. (Video: Fox)