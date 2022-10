Una verdadera fiesta deportiva se vivió en la Segunda Fecha del Circuito Nacional de Tabla en la Playa El Elio en el balneario de Huanchaco en Trujillo, La Libertad, donde nuestros surfistas nacionales campeonaron en las categorías, sub 10, 12, 14, 16, 18 y Open Tabla, longboard y SUP Surf en las categorías damas y varones.

El local Juninho Urcia y Camila Sanday fueron los ganadores en la categoría absoluta Tabla Open y Piccolo Clemente una vez más dominó el primer lugar en longboard.

Las condiciones que presentaba la playa El Elio, en la Segunda Fecha del Circuito Nacional de Tabla – Copa Estancia Muchik Carnes & Vinos, fueron las mejores para el desempeño de los competidores. Olas de hasta casi 2 metros, con bastante recorrido, contemplaban el mejor día de todos y la competencia estuvo increíble, heats de nivel muy alto, en todas las categorías, demostrando así que el surfing peruano está en su mejor momento.

En la categoría damas sub 12, Aissa Chuman, se impuso y en la sub 12 varones, Luca Chipoco, fue el ganador. En la sub 14 varones el ganador fue Marcelo Huamán y Camila Sanday, que se llevó 3 categorías en un solo día, ganó en sub 14, sub 16 y Open damas. Hay que destacar que Alejandro Bernales ganó 2 categorías, la sub 16 y la sub 18 y la surfista Antia del Solar logró el primer puesto en la Sub 18 Damas.

En la categoría Open Masculino Juninho Urcia, natural de Huanchaco, sacó la garra, puso toda su experiencia y conocimiento de ola y se coronó campeón. “Felicitamos a Juninho y a toda su familia por llevarse la categoría open y hacer respetar la casa”, indicó la FENTA en sus redes.

Este evento contó con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte y el invalorable respaldo de Casa Andina, Estancia Muchik, Deutsch, Restaurante Mococho, Huankarute Hotel, Margarita Lodge, MAT Clothes & Fun, Shapers, LDC, Hostal Camping Naylamp, Huanchaco Paradise, Calatayud, HUANCHA FISH, Mochican Palace Hotel, SUNKELLA SURF COMPANY, HALO y MARALTO.

¿Cuáles fueron las posiciones?

Sub 10 Damas: 1.- Antonella Caballero del Aguila; 2.- Valentina Escudero; 3.- Fernanda Cancino; 4.- Emma García Marsano.

Sub 10 Varones: 1.- Facundo Castañeda 2.- Raúl Vildoso 3.- Miqueas Delgado 4.- Alfredo Fernández

Sub 12 Damas: 1.- Aissa Chuman 2.- Brianna Barthelmess 3.- Sofía Artieda 4.- Sophia Hernández

Sub 12 Varones: 1.- Luca Chipoco 2.- Mariano Robles 3.- Lorenzo de Osma Wiese 4.- Santiago Tejerina.

Sub 14 Damas: 1.- Camila Sanday 2.- Brianna Barthelmess 3.- Sofía Artieda 4.- Nina Linder Mau

Sub 14 Varones: 1.- Marcelo Huamán 2.- Adrián de Osma Wiese 3.- Bastian Pierce 4.- Pol Huguet Ferrero.

Sub 16 Damas: 1.- Camila Sanday 2.- Urpi Torres 3.- Antia del Solar 4.- Fabiana Cancino

Sub 16 Varones: 1.- Alejandro Bernales 2.- Bastian Pierce 3.- Mariano Maugere 4.- Gabriel Ljubicic

Sub 18: Damas: 1.- Antia del Solar 2.- Urpi Torres 3.- Fabiana Cancino 4.- Fabiana del Río

Sub 18 Varones: 1.- Alejandro Bernales 2.- Juan Diego Ríos 3.- Manuel Robles 4.- Mariano Maugere

LONGBOARD DAMAS: 1.- Ana Camila Kaspar 2.- Beatriz Velarde

LONGBOARD VARONES 1.- Piccolo Clemente 2.- Joan Aponte 3.- Martín Pérez 4.- Diego Venegas

SUP SURF VARONES: 1.- Sebastián Gómez 2.- Gino Pérez 3.- Alberto López 4.- Guillermo Torres.

OPEN DAMAS: 1.- Camila Sanday 2.- Sofía Artieda 3.- Brianna Barthelmess 4.- Melany Grados

OPEN VARONES: 1.- Juninho Urcia 2.- Raúl Ríos 3.- Sebastián Tello 4.- Walter Blas

