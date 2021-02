Fernanda Saponara es una badmintonista que pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte y sin duda ya dejó de ser promesa en este deporte porque es una realidad en el firmamento del deporte nacional, especialmente en el bádminton.

Nuestra excelente deportista cuenta más de 100 medallas en su largo caminar con sus apenas 19 años y entre los logros más importantes cuenta haber sido campeona sudamericana en singles y mixtos por 5 años consecutivos.

También ha logrado ser cinco veces medallista panamericana juvenil, ha clasificado como número 15 del mundo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, también ha sido campeona en singles en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago 2017, subcampeona en dobles en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago 2017 y bronce en mixtos en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago 2017.

“El 2020 ha sido un año muy difícil para todos, era mi primer año en la categoría de Mayores y me estaba esforzando mucho para tener un buen desempeño en los campeonatos de esta categoría. Debido a la pandemia, como cualquier deportista, si tuve momentos donde no me encontraba motivada, hubo días en los que me costaba mucho entrenar, pero me concentraba en las cosas que iban a venir cuando todo esto termine, me sirvió mucho pensar en campeonatos futuros para estar motivada”, nos cuenta Fernanda.

“Antes de la pandemia tuve la oportunidad de competir en el Panamericano por Equipos en Brasil, en el Jamaican International y en el Perú Future Series en donde me sentí muy contenta con mi desempeño en cancha en los tres campeonatos. En Brasil no sacamos medalla, pero gané partidos que no me imaginaba ganar. En Jamaica saqué bronce en dobles y en el Perú Future Series logré bronce en singles”, nos indica nuestra badmintonista.

Fernanda agrega que “fue un muy buen comienzo para mí ya que era mi primer año en la categoría de mayores, tenía 18 y era de las menores. Deportivamente me encontraba muy bien y muy cómoda conmigo misma en la cancha, aprendí a manejar mis emociones dentro de cancha y eso creo que fue lo que me ayudó a tener un mejor desempeño en los partidos. Los primeros meses del 2020 (de enero a marzo) fue en donde más segura me sentí de mi misma, tanto mentalmente como físicamente, me sentía muy fuerte”.

“Mi objetivo a corto plazo para el 2021 es que me escojan para participar en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali y ganar la medalla de oro, es un objetivo difícil de lograr, pero me gusta pensar en grande. Y a largo plazo, tengo en la mira, ser medallista en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028”, nos indicó Saponara.