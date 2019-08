Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019: sigue el debut de Perú desde Villa María del Triunfo

Futbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este sábado 24 de agosto desde la cancha de rugby de Villa María del Triunfo a partir de las 9:30 am. (hora peruana) sigue el debut de la selección peruana en esta disciplina para deportiva a través de la señal de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN.

A diferencia del fútbol 7, el fútbol 5 es un deporte adaptado para personas con discapacidad visual, haciendo uso de una pelota sonora (con cascabeles). Cada equipo se integra de cuatro personas con dificultades visuales o invidentes (a los que igual se les venda los ojos) y un portero sin discapacidad que orienta a los jugadores no videntes. Un "llamador" ubicado detrás del arco contrario y el director técnico completan las indicaciones orientativas.

Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019 | horas en el mundo



Perú 3:00 pm. / 5:30 pm. / 8:00 pm. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

Las mejores selecciones de fútbol 5 se presentarán este sábado en el inicio de esta disciplina a desarrollarse en Villa María del Triunfo. Brasil, dos veces ganador de la medalla de oro parapanamericana en la disciplina, y Argentina, dos veces ganador de la medalla de plata, son los equipos que animan esta competencia.

Pero ahí estará la selección peruana que busca demostrar que la localía sí pesa y que el trabajo realizado en estos últimso años se puede ver reflejado en estos Juegos Parapanamericanos. La bicolor debuta ante México, rival a vecer si quiere tener aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.

El fútbol 5 en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 presenta seis equipos, los que se enfrentarán en la modalidad de todos contra todos y donde los cuatro primeros clasificarán a la semifinal.

El team Perú de Fútbol 5 está integrado por: Elio Alza, Brayan Bartolo, Jose Carlos Bolivar, Waldir Del Valle, Rony Estrada, Cesar Fernández, Carlos Guevara, Francesco Pérez, Jhony Ramírez, Juan Pablo Torres.

Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de partidos de este sábado 24 de agosto

Lugar: Cancha de rugby de Villa María del Triunfo



Masculino



Argentina vs. Costa Rica

Hora: 3:00 pm.



Colombia vs. Brasil

Hora: 5:30 pm.



México vs. Perú

Hora: 8:00 pm.

Fútbol 5 en los Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

