Ni 'Gokú' le gana: los mejores memes que resaltan la gesta de Gladys Tejeda en los Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

Gladys Tejeda ganó este sábado el maratón , con un nuevo récord regional, y le dio a Perú su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Como era de esperarse, los memes que resaltan su gran triunfo no se han hecho esperar.



Tejeda se tomó ante su público una soñada revancha y se subió a lo más alto del podio, con un tiempo oficial de 2 horas 30 minutos 55 segundos. "Fue una revancha, porque en aquella ocasión fue injusto: estaba muy preparada y se perdió la medalla por una negligencia", afirmó exultante la peruana en zona mixta tras la victoria frente a sus compatriotas.



Tejeda, 'la gacela' de Junín, bajó en casi cinco minutos el récord vigente del maratón femenino (2H35:40), establecido por la brasileña Adriana Aparecida da Silva en Toronto-2015.



"Obviamente esta vez me tocó en casa. Simplemente decirle a la gente que esta medalla de oro es para ellos, porque han sido el punto principal para mantenerme en ritmo y adelante y no tener miedo a las demás competidoras en la carrera", agregó Tejeda.



"La estrategia era tener una ventaja desde el inicio y así fue. La baja de (su compatriota Inés) Melcior afectó porque estuve muy sola, pero acompañada por toda mi gente, todo el Perú, y eso es más importante", dijo Tejeda.



A continuación, los mejores memes de la obtención de la medalla de oro de Gladys Tejeda Pucuhuaranga.